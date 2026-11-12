Yeni araştırma ezberleri bozdu: En mutsuz yaş grubu değişti!

ABD'de 10 milyondan fazla yetişkinin verilerinin ve 44 ülkeden milyonlarca kişinin katıldığı araştırmaların incelendiği çalışmaya göre, mutsuzluk artık orta yaşta değil, genç yetişkinlik döneminde zirve yapıyor. Araştırmacılar, özellikle 30 yaş altındaki kişilerde duygusal sıkıntıların daha yoğun görüldüğünü belirledi.

GENÇLERDE HAYAT KAYGISI ARTIYOR

Mutsuzluğun genç yaşlara kaymasında ekonomik koşulların önemli rol oynadığı değerlendiriliyor. Artan konut fiyatları, hayat pahalılığı, düşük ücretler, borç yükü ve güvencesiz çalışma koşulları gençlerin gelecek kaygısını artırıyor. Önceki kuşakların daha erken yaşlarda ulaşabildiği ev sahibi olma ve ekonomik bağımsızlık gibi hedefler, yeni nesiller için giderek zorlaşıyor.

49'DAN SONRA GİDEREK AZALIYOR

Öte yandan araştırmacılar, orta yaş krizinin tamamen ortadan kalkmadığını, mutsuzluk eğrisindeki değişimin genç yetişkinlerin ruhsal sıkıntılarındaki artıştan kaynaklandığını vurguluyor. 2020 yılındaki araştırmada ise kariyer baskısı, çocukların sorumlulukları ve yaşlanan ebeveynlere bakım verme gibi nedenlerle 49 yaşında zirve yapan mutsuzluğun, ilerleyen yaşlarda azaldığı ortaya konmuştu.