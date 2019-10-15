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Huawei Google Play ürünlerini kullanabilmek için adeta seferber oldu

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TEKNOLOJİ  | 15.10.2019 09:18 | Son Güncelleme

Bundan kısa bir süre önce ABD tedarik zincirlerine, bileşenlerine ve yazılıma erişmesi engellenen Huawei için işler yoluna girmeye başladı.

Huawei Google Play ürünlerini kullanabilmek için adeta seferber oldu

Huawei şirketinin büyük bir umut beslediği Mate 30 serisi ne yazık ki Google Play hizmetlerinden mahrum kaldı. Bu yıl içerisinde Samsung ve Apple ile rekabet ederek 300 milyon telefon satışı gerçekleştiren şirket, en iyisi olma yolunda hızla ilerliyor.

2019 yılının ilk yarısında 118 milyon telefon satış gerçekleştiren Huawei, geçen yıl ile kıyaslandığında %24 oranında artış yaşadı. Bu yılın sonlarına doğru daha fazla büyüyeceği ve telefon satışlarını artıracağı tahmin ediliyor. 300 milyon hedefini bulması ise şu an için bir sürpriz.

ABD basını tarafından yapılan haberlere göre Donald Trump Huawei akıllı telefonları için yeşil ışık yaktı. Google hizmetlerinden yararlanması sadece Huawei için iyi olmayacak. Şirket sadece 2018 yılında ABD merkezli tedarikçilere 11 milyar dolar harcama yapmıştı.

Şirketin Çin hükümeti adına bilgi topladığını ve bu bilgileri dağıttığını iddia eden ABD, ulusal güvenlik tehdidi ile karşı karşıyaymış gibi davranıyor. ABD şirketlerinin Donald Trump baskısı bu açıdan bakıldığında işe yaramış gibi görünüyor. Yakın bir zamanda Huawei, akıllı telefonların gözdesi olan Google Play Store uygulamalarını kullanabilir. Peki sizce şirket Google Play uygulamalarını kullanmakla öne geçebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
huawei google play

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