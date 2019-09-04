Huawei GT 2 modelinde daha ince çerçeveler kullanacak

Peki Huawei GT 2’de kullanıcıları ne gibi yenilikler bekliyor? Malum söz konusu akıllı saatler olduğunda, öyle devrim yaratacak, büyük ses getirecek yenilikler beklemek pek de mümkün olmuyor. Dolayısıyla aynı durum GT 2 için de geçerli.

Sızdırılan son bilgilere göre, Huawei GT 2 selefine oranla çok daha ince çerçevelere sahip olacak. Kasa boyutu aynı kalmasına karşın, çerçeveler inceleceği için ekran boyutu da büyümüş olacak. Bunun yanı sıra batarya kapasitesinin de 445 mAh seviyesine çıkarılacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere GT modelindeki batarya kapasitesi 420 mAh’tı.

Google tarafından geliştirilen WearOS işletim sistemini kullanacak olan saatin fiyat etiketi ise etkinlik günü netlik kazanacak.

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