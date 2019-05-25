Huawei için işler iyice kötüleşiyor

Bu firmalar Huawei ile olan ilişkilerini askıya almıştı. Bu firmaların ilişkilerini askıya alması demek; Huawei’nin lisanslı Android işletim sistemi kullanamaması ve kendi işlemcileri olan Kirin’i üretememesi anlamına geliyordu.

Bugün ise bir darbe de Huawei’ye microSD üzerinden indirildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli SD Association yani SD Birliği de Huawei’ye yaptırım uygulama kararı aldı. Huawei hadi işletim sistemini kendisi yaptı, işlemciyi de kendi patentleri ile geliştirdi diyelim ama telefonlarında microSD girişine kesinlikle yer veremeyecek.

Çin merkezli Huawei, telefon pazarından çekilmek istemiyorsa; ABD hükümetinin tüm isteklerini koşulsuz şartsız kabul etmeli. Aksi durumda Amerika merkezli tüm teknolojilerini kullanamaz hale gelecek. Sadece telefon pazarı için değil altyapı projeleri için de ABD ile anlaşması gerekiyor.

Huawei, telefondan daha çok altyapı teknolojileri ile öne çıkıyor. 5G gibi bir teknolojinin tüm yükü Huawei’nin sırtında. Eğer ABD diğer Avrupa ülkelerinden de destek alırsa, Huawei elindeki 5G altyapısını sadece kendi ülkesinde kullanmak durumunda kalabilir. Bu da firmanın milyon dolarlık zarar etmesi anlamına gelir.

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