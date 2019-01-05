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Huawei iPhone ile Tweet attı!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 05.01.2019 08:41 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni yılı kutlamak için 31 Aralık 2018 tarihinde bir tweet attı. Ancak firmanın atmış olduğu bu tweet, Android cihaz yerine iPhone’dan gönderildi.

Huawei iPhone ile Tweet attı!

2018’in sonlarına doğru firmaların sosyal medya yönetiminde yaptığı çalışan seçim hatasından dolayı komik duruma düştüğüne şahit olmuştuk. Apple’ın rakipleri resmi Twitter hesaplarından paylaştığı gönderileri iPhone ile yapmasıyla büyük ses getirmişti.

Dış basında da büyük ses getiren bu olayın ardından bazı firmalar iPhone ile gönderilen gönderilerini silmişti. Bir daha tekrarlanmaz artık dediğimiz bu olay maalesef ki yılın son günü Huawei’nin ağzını yaktı.

Çinli teknoloji devinin resmi Twitter hesabından 2019’u kutlamak için bir tweet atıldı. Ancak Huawei sosyal medya çalışanının iPhone kullanmasından dolayı bu tweet yine iPhone ile gönderildi.

2018’in son gafı olarak yıla damgasını vuran bu tweet, olayın fark edilmesinin ardından silindi. Daha sonra düzenlenerek Twitter Media Studio aracılığı ile tweet tekrardan atıldı.

Aslına bakarsanız bu tip olayların yaşanması çok normal. Bir firmada işe başlayacak kişinin, sadece o firmanın ürünlerini kullanmaya zorlanması gibi bir durum söz konusu değil. Bu yüzden çalışanlar diledikleri telefondan tweet paylaşabilir.

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Anahtar Kelimeler:
huawei Apple Twitter iPhone

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