Mynet Trend

Huawei kara listeden neden çıkarılmadı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 04.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Huawei ile iş yapan Amerikan şirketlerinin yasaklarını hafifletme sözü vermişti. Ancak Ticaret Departmanı çalışanlarından Huawei’nin kara listedeymiş gibi muamele yapmaları istendiği bugün ortaya çıktı.

Huawei kara listeden neden çıkarılmadı

Gelen bilgilere göre; İhracat İcra Dairesi Başkan Yardımcısı John Sonderman tarafından bir çalışanlara mektup gönderilmiş. Reuters tarafından ortaya çıkarılan bu mektupta; Huawei ile iş yapacak olan firmaların daha seçici olması, bir kaç prosedürün bile yerine getirilmemesi durumunda firma ile iş yapılmaması gerektiği yer alıyor. Yani açık açık Çinli firma ile iş yapmayın deniliyor.
Donald Trump’ın isteği doğrultusunda Mayıs ayında Qualcomm ve Intel de dahil olmak üzere Huawei’nin en önemli bileşen tedarikçilerinin birçoğu, firma ile bağlarını koparmıştı. Google da Çinli firmanın Android lisansını iptal etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginliğin G20 zirvesinde çözüme kavuşması bekleniyordu. Ancak bu süreç biraz sancılı olacak gibi görünüyor. Bakalım iki ülke arasındaki gerginlikler ne zaman sona erecek?

Asus Nvidia RTX 20 Super serisini duyurdu!

Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı Orta Asya'nın en büyüğü o kentte yükseliyor! Harcanan para dudak uçuklattı
Stranger Things 3. sezonu nasıl izleyebilirsiniz?Stranger Things 3. sezonu nasıl izleyebilirsiniz?
Apple ve Samsung telefonlarınızı ne kadar tanıyorsunuz?Apple ve Samsung telefonlarınızı ne kadar tanıyorsunuz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
huawei Donald Trump

En Çok Okunan Trend Haberler

Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintide büyük şüphe

Instagram, WhatsApp ve Facebook'taki kesintide büyük şüphe

Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Dünyanın en seksi milletleri açıklandı!

Dünyanın en seksi milletleri açıklandı!

Araç sahipleri dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Araç sahipleri dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Stranger Things 3. sezonu nasıl izleyebilirsiniz?

Stranger Things 3. sezonu nasıl izleyebilirsiniz?

Apple ve Samsung sahipleri telefonlarını ne kadar tanıyor?

Apple ve Samsung telefonlarınızı ne kadar tanıyorsunuz?

LGBTQ ayrımcılığı için devler birleşti

LGBTQ ayrımcılığı için devler birleşti

Bu fotoğraf hileleri ile muazzam kalitede fotoğraflar çekin

İşte güzel fotoğraflar çekmenin püf noktaları

iOS 13 Beta 3 stabil bir deneyim sunuyor

Apple iOS 13 Beta 3'ü servise sundu

GTA 6 Narcos dizisi ile ilişkili olabilir

GTA 6 Narcos dizisi ile ilişkili olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.