Huawei kara listeden neden çıkarılmadı

Gelen bilgilere göre; İhracat İcra Dairesi Başkan Yardımcısı John Sonderman tarafından bir çalışanlara mektup gönderilmiş. Reuters tarafından ortaya çıkarılan bu mektupta; Huawei ile iş yapacak olan firmaların daha seçici olması, bir kaç prosedürün bile yerine getirilmemesi durumunda firma ile iş yapılmaması gerektiği yer alıyor. Yani açık açık Çinli firma ile iş yapmayın deniliyor.

Donald Trump’ın isteği doğrultusunda Mayıs ayında Qualcomm ve Intel de dahil olmak üzere Huawei’nin en önemli bileşen tedarikçilerinin birçoğu, firma ile bağlarını koparmıştı. Google da Çinli firmanın Android lisansını iptal etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginliğin G20 zirvesinde çözüme kavuşması bekleniyordu. Ancak bu süreç biraz sancılı olacak gibi görünüyor. Bakalım iki ülke arasındaki gerginlikler ne zaman sona erecek?

Asus Nvidia RTX 20 Super serisini duyurdu!



