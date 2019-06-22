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Huawei karşımıza Nova 5 modeli ile çıktı

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TEKNOLOJİ  | 22.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

6.39 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde OLED ekran ile gelen telefon, işlemci konusunda rakiplerine kök söktürecek gibi görünüyor.

Huawei karşımıza Nova 5 modeli ile çıktı

Telefonda 7nm fabrikasyon süreci ile üretilen Kirin 810 yonga seti yer alıyor. Kirin 810 yonga setinde 2.27 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A76 ve 1.88 GHz hızında çalışan altı adet Cortex A55 işlemcileri yer alıyor. Telefonun grafik biriminde ise Mali-G52 MP6 yer alıyor.

RAM konusunda elini bol tutan Honor, telefonda 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimine yer veriyor. Tabii bu depolama birimi microSD kart ile 256 GB’a kadar arttırılabiliyor.

Gelelim telefonun merak edilen noktası olan kameraya. Telefonda 48 Megapiksel + 16 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel dörtlü arka kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksel f/2.0 kamera bulunuyor.

3.500 mAH kapasiteli 40W hızlı şarj destekli batarya ile gelen telefon 400 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Bu modelin henüz Türkiye’ye gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını belirtelim.

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