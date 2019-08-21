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Huawei kendi hizmetlerini kullanmak istiyor

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TEKNOLOJİ  | 21.08.2019 09:05 | Son Güncelleme

Şirketin bu konuda önünde bazı engeller yer alıyor. İşte Huawei ile ilgili bu kritik haberimizin detayları.

Huawei kendi hizmetlerini kullanmak istiyor

ABD’nin Huawei şirketine çok ağır bir ambargo uygulamasından hemen sonra Huawei cephesi de karşılık vermekte gecikmedi. Şirket, özellikle de Android gibi işletim sistemlerinden dışarıda tutulmasına kendi işletim sistemini kurarak cevap verdi.

Apple gibi kuruluşlar, kendi iOS işletim sistemlerine sahip olmakla birlikte aynı zamanda kendilerine ait hizmetlerini de kullanıyor. Örneğin Spotify çok büyük bir müzik platformu olmasına rağmen, Apple kendi müzik uygulaması olan Apple müzik kullanıyor.

Huawei şirketinin tam olarak yapmak istediği şey de bu. Kendi haritalar uygulamasından kendi müzik platformuna kadar hemen hemen her şeyi işletim sistemine entegre etmek istiyor. Elbette bu ilk başlarda pek kolay olmayacak. Şirketin kendi işletim sistemini kurduktan sonra bu uygulamaları
insanlara beğendirmesi gerekiyor.

Son olarak Huawei her ne kadar kendi uygulamalarını geliştirmeye çalışsa bile, küresel ölçekte yine Google gibi büyük kuruluşlara bağlı olacak. Peki sizce tamamen bağımsız bir Huawei Dünyası mümkün mü? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
huawei abd

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