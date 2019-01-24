Huawei Mate 10 Lite özellikleri, fiyatı ve Huawei Mate 10 Lite yorumları

Huawei Mate 10 Lite, piyasaya çıkmasından epey bir zaman geçmesine rağmen uygun fiyatı, teknik özellikleri, kamerası ve orta seviye olmasına rağmen performansı ile halen ilgi görüyor. Ülkemizde amiral gemisi telefonların fiyatlarının yüksek olması, Mate 10 Lite seviyesindeki telefonlara yönelimi artırdı. Haberimizde cihaza ait donanım, kamera, ekran, tasarım, batarya, bağlantı özelliklerini fiyat bilgisi ve kullanıcı yorumları ile birlikte derledik. HUAWEİ MATE 10 LİTE ÖZELLİKLERİ Huawei, Mate 10 ailesinin 2017 Eylül ayında tanıttı. Kirin 970 işlemci kullanan Mate 10 ve Mate 10 Pro ile birlikte Kirin 659 işlemciye sahip Mate 10 Lite büyük merak uyandırmıştı. Mate 10 Lite, serinin diğer üyelerine göre biraz hafif kalsa bile 4 kamerası ile iyi işler çıkarmayı başarıyor. Cihaz, kamerası ve batarya perfornması ile güzel yorumlar alıyor. Yüksek grafikli oyunlarını düşük ayarlarda rahatlıkla oynatabiliyor. Peki Huawei Mate 10 Lite halen satın alınır mı? Kullanıcı yorumları ile birlikte cihazın temel özelliklerini sayfamızda bulabilirsiniz.

HUAWEİ MATE 10 LİTE DONANIM ÖZELLİKLERİ Huawei Mate 10 Lite, gücünü Kirin 659 işlemciden alıyor. Sekiz çekirdekli bir işlemci olan Kirin 659 ile birlikte 4 GB RAM, cihaza işlemleri yapması için destek oluyor. Mate 10 Lite’ın donanım yönünden eksik kalan tarafı Mali-T830 MP2 grafik işlemcisi. Bu işlemci rakiplerine göre biraz zayıf kalıyor. Yani telefonda oyun oynamayı sevenler için bu grafik işlemci beklentileri karşılamayabilir. Son olarak Geekbench testlerinde tek çekirdekte 909, çoklu çekirdekte 3475 puan almayı başaran Mate 10 Lite, Antutu’dan ise 58 bin ile 82 bin puan almış. Huawei Mate 10 Lite’ın donanımına ait teknik özellikleri ise şöyle; Yonga Seti (Chipset): HiSilicon Kirin 659 Ana İşlemci (CPU): Quad-core 2.36 GHz ARM Cortex-A53 CPU Frekansı: 2.36 GHz CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek İşlemci Mimarisi: 64-bit Yardımcı İşlemci: Quad-core 1.7 GHz ARM Cortex-A53 Grafik İşlemcisi (GPU): Mali-T830 MP2 CPU Üretim Teknolojisi: 16 nm AnTuTu Puanı (v6): 58.100 Puan AnTuTu Puanı (v7): 82.300 Puan Bellek (RAM): 4 GB Dahili Depolama: 64 GB Hafıza Kartı Desteği: Var Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi: 256 GB

HUAWEİ MATE 10 LİTE EKRAN ÖZELLİKLERİ Mate 10 Lite, 1080×2160 (Full HD+) pixel ekran çözünürlüğü, 407 PPI piksel yoğunluğu, IPS LCD ekran teknolojisine sahip. Cihazın çıkış tarihine göre çerçeve oranlarının epey düşük olduğu gözleniyor birçok rakibine göre. 482 nit (cd/m²) parlaklık değerine sahip olan cihazın ekranı, gün ışığında rahatça görüntülemeyi sağlıyor. IPS LCD olması ise görüş açısının bozulmamasını yani 178 derece eğimde bile ekranı rahatlıkla görebiliyorsunuz. 2,5D özelliği ise ekranın kavisli olarak görünmesine yani sonsuz ekran hissi veriyor. Huawei Mate 10 Lite’ın ekranına ait teknik özellikleri ise şöyle; Ekran Boyutu: 5.9 İnç Ekran Çözünürlüğü: 1080x2160 (FHD+) Pixel Piksel Yoğunluğu: 407 PPI Ekran Teknolojisi: IPS LCD Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Eğimli Ekran (2.5D), 18:9 En-Boy Oranı Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran Kullanıcı Arayüzü: Emotion UI Kullanıcı Arayüz Versiyonu: EMUI 5.1 Renk Sayısı: 16 Milyon Ekran / Gövde Oranı: 76.48 % HUAWEİ MATE 10 LİTE KAMERA ÖZELLİKLERİ Huawei Mate 10 Lite’ın en sevilen ve beğenilen kısmı kamera özellikleri. Arka tarafta 16 MP ve 2 MP ve ön tarafta da 13 MP ve 2 MP şeklinde dört kamera bulunduran cihaz kullanıcılar tarafından tam not alıyor. Orta seviye bir cihaza göre kameralar ışıklı ortamlarda iyi iş başarıyor. Ön ve arka kameralar ile yapılan portre çekimlerde Bokeh etkisi epey memnun edici. Cihazın kameralarında yer alan f2.2 değeri nedeniyle aynı performansı düşük ışıklı ortamlarda gösteremiyor. Grenli denilen kumlu bir görüntü olabiliyor. Buna rağmen Mate 10 Lite, bu konuda rakiplerine göre daha başarılı diyebiliriz. Huawei Mate 10 Lite’ın kamerasına ait teknik özellikleri ise şöyle;

Kamera Çözünürlüğü: 16 MP Optik Görüntü Sabitleyici: Yok Kamera Özellikleri: Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hızlı Odaklama, Odak Takibi, Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Sesli komut, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), Seri Çekim (Burst) Modu, Hibrit Otomatik Odaklama (PDAF + CDAF), Gülümseme yakalama, Zamanlayıcı Flaş: LED Diyafram Açıklığı: F2.2 Video Kayıt Çözünürlüğü: 1080p (Full HD) Video FPS Değeri: 30 fps Video Kayıt Özellikleri: Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) İkinci Arka Kamera: Var İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 2 MP İkinci Arka Kamera Özellikleri: Derinlik Algısı (Bokeh) Ön Kamera Çözünürlüğü: 13 MP Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p Ön Kamera FPS Değeri: 30 fps Ön Kamera Diyafram Açıklığı: F2.0 Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu, Gesture Shot, Ön Kamera için LED Flaş İkinci Ön Kamera: Var İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü: 2 MP İkinci Ön Kamera Özellikleri: Derinlik Algısı (Bokeh) HUAWEİ MATE 10 LİTE TASARIM ÖZELLİKLERİ Huawei Mate 10 Lite yekpare metal bir kasaya sahip. Şık bir görünüm kazandıran bu aksam, kullanıcısına sağlamlık hissi veriyor. Oval hatlara sahip olan cihazın ön yüzünün üst kısmında iki kamera, sensörler ve flash yer alıyor. Alt kısmında ise Huaewei yazısı göze çarpıyor. Cihazın sol tarafında sim kart ile hafıza kartı yuvası mevcut. Sağ tarafından ise açma-kapama tuşu ile ses tuşları yer alıyor. Mate 10 Lite’ın arka tarafını çevirdiğiniz zaman ikili kamera dizilimi göze çarpıyor. Hemen altında ise parmak izi sensörü yer alıyor. Bu dizilim ile abisi Mate 10 Pro ile aynı dizayna sahip olduğu görülüyor. Kameraların üstünde ise flash led yer alıyor. Cihazın altında ise hoparlör ızgarası, 3.5 mm kulaklık girişi ve micro usb girişi yer alıyor. Cihaz, tasarım konusunda en büyük eleştiriyi Type C yerine Micro USB tercih edilmesinden alıyor. Genel olarak tek elle rahat kullanımı, parmak izi sensörünün konumu ve metal kasa dizaynı ile Mate 10 Lite tam bir kullanıcı dostu diyebiliriz. Huawei Mate 10 Lite’ın tasarımına ait teknik özellikleri şu şekilde;

Boy: 156.2 mm En: 75.2 mm Kalınlık: 7.5 mm Ağırlık: 164 Gram Renk Seçenekleri: Mavi, Altın, Siyah Gövde Malzemesi (Kapak): Metal Gövde Malzemesi (Çerçeve): Metal Suya Dayanıklılık: Yok Toza Dayanıklılık: Yok 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile): Yok Görüntülü Konuşma (Uygulama): Var Sensörler: Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer Parmak izi Okuyucu: Var Parmak izi Okuyucu Özellikleri: Arka Kapakta Bildirim Işığı (LED): Var SAR Değeri 10g (Baş): 1.14 W/kg SAR Değeri 10g (Vücut): 1.20 W/kg Servis ve Uygulamalar: Kolay Arayüz (Easy Mode), Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, Değiştirilebilir Temalar, Tek Elde Kullanım Modu, Huawei Histen Ses Geliştirme HUAWEİ MATE 10 LİTE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ Huawei Mate 10 Lite’ın bağlantı özelliklerine bakıldığı zaman bluetooth versiyonun 4.2 değil de 5.0 olması gerekirdi diyenler çok. İki versiyon arasında önemli derecede farklar var. Fakat 2017 çıkışlı olan Mate 10 Lite’de olmayan 5.0 versiyonu, şimdiki zamandaki bazı cihazlarda bile yer almıyor halen. Bir diğer eleştirilen konu ise micro USB girişi kullanıyor olması. USB Type C olması daha çok tercih edilen bir seçenek. Huawei Mate 10 Lite’da bulunan bağlantılara ait teknik özellikleri şu şekilde;

Wi-Fi Kanalları: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi Özellikleri: Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot NFC: Yok Bluetooth Versiyonu: 4.2 Bluetooth Özellikleri: BLE, aptX Kızılötesi: Yok Navigasyon Özellikleri: A-GPS, GLONASS, BDS 2G: Var 2G Frekansları: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 2G Teknolojisi: GSM, GPRS, EDGE 3G: Var 3G Frekansları: 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 2100 (band 1) MHz 3G İndirme: 42.2 Mbps 3G Karşıya Yükleme: 5.76 Mbps 3G Teknolojisi: HSPA+ 4G: Var 4G Frekansları: 800 (band 20) MHz, 900 (band 8) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz 4G İndirme: 300 Mbps 4G Karşıya Yükleme: 50 Mbps 4G Teknolojisi: LTE (Cat.6) 4G Özellikleri: VoLTE (Voice over LTE) Desteği 4.5G Desteği: Var USB Versiyonu: 2.0 USB Bağlantı Tipi: Micro-USB USB Özellikleri: USB On-the-go (OTG) Hat Sayısı: Tek Hat SIM: Nano-SIM (4FF) HUAWEİ MATE 10 LİTE BATARYA ÖZELLİKLERİ Huawei’nin rakiplerine göre üstün tarafı olan pil ömrü, batarya gücü, Mate 10 Lite’da da devam ediyor. Rakiplerine göre büyük avantaj sağlayan 3340 mAh’lik pil, deneyimler sonrasında normal kullanım ile 1,5 – 2 gün gittiği söyleniyor. Yoğun kullanımda kullanım süresi bir güne düşebilir fakat akıllı telefonlarda bu süre makul sayılıyor. Eksik olan yönü ise hızlı şarj desteğinin olmaması diyebiliriz. Huawei Mate 10 Lite bataryasına ait teknik özellikleri şu şekilde;