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Huawei Mate 10 Lite özellikleri, fiyatı ve Huawei Mate 10 Lite yorumları

Deniz Barış Deniz Barış
ALIŞVERİŞ  | 24.01.2019 15:46 | Son Güncelleme

Huawei Mate 10 Lite incelemesi ile karşınızdayız. 2017 Eylül ayında tanıtılan Mate 10 Lite, uygun fiyatı, dört kamerası, teknik özellikleri ve hakkında yapılan kullanıcı yorumları nedeniyle halen tercih ediliyor. Peki Mate 10 Lite, yeni versiyonları çıkmasına rağmen halen alınır mı? Haberimizde Mate 10 ailesinin orta seviye özelliklere sahip olan bu cihazını sizler için inceledik. İşte Huawei Mate 10 Lite özellikleri, fiyatı ve Huawei Mate 10 Lite için yapılan yorumlar...

Huawei Mate 10 Lite özellikleri, fiyatı ve Huawei Mate 10 Lite yorumları

Huawei Mate 10 Lite, piyasaya çıkmasından epey bir zaman geçmesine rağmen uygun fiyatı, teknik özellikleri, kamerası ve orta seviye olmasına rağmen performansı ile halen ilgi görüyor. Ülkemizde amiral gemisi telefonların fiyatlarının yüksek olması, Mate 10 Lite seviyesindeki telefonlara yönelimi artırdı. Haberimizde cihaza ait donanım, kamera, ekran, tasarım, batarya, bağlantı özelliklerini fiyat bilgisi ve kullanıcı yorumları ile birlikte derledik.

HUAWEİ MATE 10 LİTE ÖZELLİKLERİ

Huawei, Mate 10 ailesinin 2017 Eylül ayında tanıttı. Kirin 970 işlemci kullanan Mate 10 ve Mate 10 Pro ile birlikte Kirin 659 işlemciye sahip Mate 10 Lite büyük merak uyandırmıştı. Mate 10 Lite, serinin diğer üyelerine göre biraz hafif kalsa bile 4 kamerası ile iyi işler çıkarmayı başarıyor. Cihaz, kamerası ve batarya perfornması ile güzel yorumlar alıyor. Yüksek grafikli oyunlarını düşük ayarlarda rahatlıkla oynatabiliyor. Peki Huawei Mate 10 Lite halen satın alınır mı? Kullanıcı yorumları ile birlikte cihazın temel özelliklerini sayfamızda bulabilirsiniz.

HUAWEİ MATE 10 LİTE DONANIM ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate 10 Lite, gücünü Kirin 659 işlemciden alıyor. Sekiz çekirdekli bir işlemci olan Kirin 659 ile birlikte 4 GB RAM, cihaza işlemleri yapması için destek oluyor. Mate 10 Lite’ın donanım yönünden eksik kalan tarafı Mali-T830 MP2 grafik işlemcisi. Bu işlemci rakiplerine göre biraz zayıf kalıyor. Yani telefonda oyun oynamayı sevenler için bu grafik işlemci beklentileri karşılamayabilir. Son olarak Geekbench testlerinde tek çekirdekte 909, çoklu çekirdekte 3475 puan almayı başaran Mate 10 Lite, Antutu’dan ise 58 bin ile 82 bin puan almış. Huawei Mate 10 Lite’ın donanımına ait teknik özellikleri ise şöyle;

Yonga Seti (Chipset): HiSilicon Kirin 659

Ana İşlemci (CPU): Quad-core 2.36 GHz ARM Cortex-A53

CPU Frekansı: 2.36 GHz

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

İşlemci Mimarisi: 64-bit

  1. Yardımcı İşlemci: Quad-core 1.7 GHz ARM Cortex-A53

Grafik İşlemcisi (GPU): Mali-T830 MP2

CPU Üretim Teknolojisi: 16 nm

AnTuTu Puanı (v6): 58.100 Puan

AnTuTu Puanı (v7): 82.300 Puan

Bellek (RAM): 4 GB

Dahili Depolama: 64 GB

Hafıza Kartı Desteği: Var

Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi: 256 GB

mate-10-lite

HUAWEİ MATE 10 LİTE EKRAN ÖZELLİKLERİ

Mate 10 Lite, 1080×2160 (Full HD+) pixel ekran çözünürlüğü, 407 PPI piksel yoğunluğu, IPS LCD ekran teknolojisine sahip. Cihazın çıkış tarihine göre çerçeve oranlarının epey düşük olduğu gözleniyor birçok rakibine göre. 482 nit (cd/m²) parlaklık değerine sahip olan cihazın ekranı, gün ışığında rahatça görüntülemeyi sağlıyor. IPS LCD olması ise görüş açısının bozulmamasını yani 178 derece eğimde bile ekranı rahatlıkla görebiliyorsunuz. 2,5D özelliği ise ekranın kavisli olarak görünmesine yani sonsuz ekran hissi veriyor. Huawei Mate 10 Lite’ın ekranına ait teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran Boyutu: 5.9 İnç

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2160 (FHD+) Pixel

Piksel Yoğunluğu: 407 PPI

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Eğimli Ekran (2.5D), 18:9 En-Boy Oranı

Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran

Kullanıcı Arayüzü: Emotion UI

Kullanıcı Arayüz Versiyonu: EMUI 5.1

Renk Sayısı: 16 Milyon

Ekran / Gövde Oranı: 76.48 %

HUAWEİ MATE 10 LİTE KAMERA ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate 10 Lite’ın en sevilen ve beğenilen kısmı kamera özellikleri. Arka tarafta 16 MP ve 2 MP ve ön tarafta da 13 MP ve 2 MP şeklinde dört kamera bulunduran cihaz kullanıcılar tarafından tam not alıyor. Orta seviye bir cihaza göre kameralar ışıklı ortamlarda iyi iş başarıyor. Ön ve arka kameralar ile yapılan portre çekimlerde Bokeh etkisi epey memnun edici. Cihazın kameralarında yer alan f2.2 değeri nedeniyle aynı performansı düşük ışıklı ortamlarda gösteremiyor. Grenli denilen kumlu bir görüntü olabiliyor. Buna rağmen Mate 10 Lite, bu konuda rakiplerine göre daha başarılı diyebiliriz. Huawei Mate 10 Lite’ın kamerasına ait teknik özellikleri ise şöyle;

Kamera Çözünürlüğü: 16 MP

Optik Görüntü Sabitleyici: Yok

Kamera Özellikleri: Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hızlı Odaklama, Odak Takibi, Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Sesli komut, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), Seri Çekim (Burst) Modu, Hibrit Otomatik Odaklama (PDAF + CDAF), Gülümseme yakalama, Zamanlayıcı

Flaş: LED

Diyafram Açıklığı: F2.2

Video Kayıt Çözünürlüğü: 1080p (Full HD)

Video FPS Değeri: 30 fps

Video Kayıt Özellikleri: Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

İkinci Arka Kamera: Var

İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 2 MP

İkinci Arka Kamera Özellikleri: Derinlik Algısı (Bokeh)

Ön Kamera Çözünürlüğü: 13 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p

Ön Kamera FPS Değeri: 30 fps

Ön Kamera Diyafram Açıklığı: F2.0

Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu, Gesture Shot, Ön Kamera için LED Flaş

İkinci Ön Kamera: Var

İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü: 2 MP

İkinci Ön Kamera Özellikleri: Derinlik Algısı (Bokeh)

mate-10-lite-kamera

HUAWEİ MATE 10 LİTE TASARIM ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate 10 Lite yekpare metal bir kasaya sahip. Şık bir görünüm kazandıran bu aksam, kullanıcısına sağlamlık hissi veriyor. Oval hatlara sahip olan cihazın ön yüzünün üst kısmında iki kamera, sensörler ve flash yer alıyor. Alt kısmında ise Huaewei yazısı göze çarpıyor. Cihazın sol tarafında sim kart ile hafıza kartı yuvası mevcut. Sağ tarafından ise açma-kapama tuşu ile ses tuşları yer alıyor. Mate 10 Lite’ın arka tarafını çevirdiğiniz zaman ikili kamera dizilimi göze çarpıyor. Hemen altında ise parmak izi sensörü yer alıyor. Bu dizilim ile abisi Mate 10 Pro ile aynı dizayna sahip olduğu görülüyor. Kameraların üstünde ise flash led yer alıyor. Cihazın altında ise hoparlör ızgarası, 3.5 mm kulaklık girişi ve micro usb girişi yer alıyor. Cihaz, tasarım konusunda en büyük eleştiriyi Type C yerine Micro USB tercih edilmesinden alıyor. Genel olarak tek elle rahat kullanımı, parmak izi sensörünün konumu ve metal kasa dizaynı ile Mate 10 Lite tam bir kullanıcı dostu diyebiliriz. Huawei Mate 10 Lite’ın tasarımına ait teknik özellikleri şu şekilde;

Boy: 156.2 mm

En: 75.2 mm

Kalınlık: 7.5 mm

Ağırlık: 164 Gram

Renk Seçenekleri: Mavi, Altın, Siyah

Gövde Malzemesi (Kapak): Metal

Gövde Malzemesi (Çerçeve): Metal

Suya Dayanıklılık: Yok

Toza Dayanıklılık: Yok

3G Görüntülü Arama (Şebeke ile): Yok

Görüntülü Konuşma (Uygulama): Var

Sensörler: Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer

Parmak izi Okuyucu: Var

Parmak izi Okuyucu Özellikleri: Arka Kapakta

Bildirim Işığı (LED): Var

SAR Değeri 10g (Baş): 1.14 W/kg

SAR Değeri 10g (Vücut): 1.20 W/kg

Servis ve Uygulamalar: Kolay Arayüz (Easy Mode), Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, Değiştirilebilir Temalar, Tek Elde Kullanım Modu, Huawei Histen Ses Geliştirme

mate-10-lite-ozellikleri

HUAWEİ MATE 10 LİTE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate 10 Lite’ın bağlantı özelliklerine bakıldığı zaman bluetooth versiyonun 4.2 değil de 5.0 olması gerekirdi diyenler çok. İki versiyon arasında önemli derecede farklar var. Fakat 2017 çıkışlı olan Mate 10 Lite’de olmayan 5.0 versiyonu, şimdiki zamandaki bazı cihazlarda bile yer almıyor halen. Bir diğer eleştirilen konu ise micro USB girişi kullanıyor olması. USB Type C olması daha çok tercih edilen bir seçenek. Huawei Mate 10 Lite’da bulunan bağlantılara ait teknik özellikleri şu şekilde;

Wi-Fi Kanalları: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)

Wi-Fi Özellikleri: Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot

NFC: Yok

Bluetooth Versiyonu: 4.2

Bluetooth Özellikleri: BLE, aptX

Kızılötesi: Yok

Navigasyon Özellikleri: A-GPS, GLONASS, BDS

2G: Var

2G Frekansları: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

2G Teknolojisi: GSM, GPRS, EDGE

3G: Var

3G Frekansları: 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 2100 (band 1) MHz

3G İndirme: 42.2 Mbps

3G Karşıya Yükleme: 5.76 Mbps

3G Teknolojisi: HSPA+

4G: Var

4G Frekansları: 800 (band 20) MHz, 900 (band 8) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz

4G İndirme: 300 Mbps

4G Karşıya Yükleme: 50 Mbps

4G Teknolojisi: LTE (Cat.6)

4G Özellikleri: VoLTE (Voice over LTE) Desteği

4.5G Desteği: Var

USB Versiyonu: 2.0

USB Bağlantı Tipi: Micro-USB

USB Özellikleri: USB On-the-go (OTG)

Hat Sayısı: Tek Hat

SIM: Nano-SIM (4FF)

HUAWEİ MATE 10 LİTE BATARYA ÖZELLİKLERİ

Huawei’nin rakiplerine göre üstün tarafı olan pil ömrü, batarya gücü, Mate 10 Lite’da da devam ediyor. Rakiplerine göre büyük avantaj sağlayan 3340 mAh’lik pil, deneyimler sonrasında normal kullanım ile 1,5 – 2 gün gittiği söyleniyor. Yoğun kullanımda kullanım süresi bir güne düşebilir fakat akıllı telefonlarda bu süre makul sayılıyor. Eksik olan yönü ise hızlı şarj desteğinin olmaması diyebiliriz. Huawei Mate 10 Lite bataryasına ait teknik özellikleri şu şekilde;

Batarya Kapasitesi: 3340 mAh

Konuşma Süresi (3G): 20 Saat

Bekleme Süresi (3G): 550 Saat

Şarj: Micro-USB

Batarya Teknolojisi: Lithium Polymer (Li-Po)

Değişir Batarya: Yok

Batarya Özellikleri: 150 Dakikada Tam Dolum

HUAWEİ MATE 10 LİTE İŞLETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

Cihaz, ilk tanıtıldığı zaman android 7 versiyonu ile kutudan çıktı. Kısa zamanda Android 8’e güncellenen Mate 1o lite için Android Pie için testlere başlandı. Yani bu testlerin sonrasında cihaz için son versiyon güncellemesi yayınlanacaktır.

HUAWEİ MATE 10 LİTE FİYATI

Huawei Mate 10 Lite, Türkiye’de Ekim 2017’da satışa 2199 TL etiketiyle sunuldu. Fakat bu sıralar 1700 TL’den başlayan fiyatları mevcut.

HUAWEİ MATE 10 LİTE YORUMLARI

Huawei Mate 10 Lite için kullanıcı yorumları yüzde 90 oranında olumlu yönde. Cihazın orta seviye bir cihaz olduğunu bilerek alan ve kullananlar, pil ömründen, ekran ve kamera kalitesinden, stabilizesinden memnunlar. Tabii ki eleştirilmeyen yönleri de yok değil. Fiyat/ performansı iyi olan bütçe dostu Huawei Mate 10 Lite’ın eleştirilen yönlerini şu şekilde;

Mikro USB tipi şarj kullanması

Su – toz geçirmezlik olmaması

NFC olmaması

Hızlı şarj desteği olmaması

Kutudan çıkan kulaklığın yeterli olmaması

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