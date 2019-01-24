Huawei Mate 10 Lite özellikleri, fiyatı ve Huawei Mate 10 Lite yorumları

Huawei Mate 10 Lite, piyasaya çıkmasından epey bir zaman geçmesine rağmen uygun fiyatı, teknik özellikleri, kamerası ve orta seviye olmasına rağmen performansı ile halen ilgi görüyor. Ülkemizde amiral gemisi telefonların fiyatlarının yüksek olması, Mate 10 Lite seviyesindeki telefonlara yönelimi artırdı. Haberimizde cihaza ait donanım, kamera, ekran, tasarım, batarya, bağlantı özelliklerini fiyat bilgisi ve kullanıcı yorumları ile birlikte derledik.
Huawei, Mate 10 ailesinin 2017 Eylül ayında tanıttı. Kirin 970 işlemci kullanan Mate 10 ve Mate 10 Pro ile birlikte Kirin 659 işlemciye sahip Mate 10 Lite büyük merak uyandırmıştı. Mate 10 Lite, serinin diğer üyelerine göre biraz hafif kalsa bile 4 kamerası ile iyi işler çıkarmayı başarıyor. Cihaz, kamerası ve batarya perfornması ile güzel yorumlar alıyor. Yüksek grafikli oyunlarını düşük ayarlarda rahatlıkla oynatabiliyor. Peki Huawei Mate 10 Lite halen satın alınır mı? Kullanıcı yorumları ile birlikte cihazın temel özelliklerini sayfamızda bulabilirsiniz.
Huawei Mate 10 Lite, gücünü Kirin 659 işlemciden alıyor. Sekiz çekirdekli bir işlemci olan Kirin 659 ile birlikte 4 GB RAM, cihaza işlemleri yapması için destek oluyor. Mate 10 Lite’ın donanım yönünden eksik kalan tarafı Mali-T830 MP2 grafik işlemcisi. Bu işlemci rakiplerine göre biraz zayıf kalıyor. Yani telefonda oyun oynamayı sevenler için bu grafik işlemci beklentileri karşılamayabilir. Son olarak Geekbench testlerinde tek çekirdekte 909, çoklu çekirdekte 3475 puan almayı başaran Mate 10 Lite, Antutu’dan ise 58 bin ile 82 bin puan almış. Huawei Mate 10 Lite’ın donanımına ait teknik özellikleri ise şöyle;
Yonga Seti (Chipset): HiSilicon Kirin 659
Ana İşlemci (CPU): Quad-core 2.36 GHz ARM Cortex-A53
CPU Frekansı: 2.36 GHz
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
İşlemci Mimarisi: 64-bit
Grafik İşlemcisi (GPU): Mali-T830 MP2
CPU Üretim Teknolojisi: 16 nm
AnTuTu Puanı (v6): 58.100 Puan
AnTuTu Puanı (v7): 82.300 Puan
Bellek (RAM): 4 GB
Dahili Depolama: 64 GB
Hafıza Kartı Desteği: Var
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi: 256 GB
Mate 10 Lite, 1080×2160 (Full HD+) pixel ekran çözünürlüğü, 407 PPI piksel yoğunluğu, IPS LCD ekran teknolojisine sahip. Cihazın çıkış tarihine göre çerçeve oranlarının epey düşük olduğu gözleniyor birçok rakibine göre. 482 nit (cd/m²) parlaklık değerine sahip olan cihazın ekranı, gün ışığında rahatça görüntülemeyi sağlıyor. IPS LCD olması ise görüş açısının bozulmamasını yani 178 derece eğimde bile ekranı rahatlıkla görebiliyorsunuz. 2,5D özelliği ise ekranın kavisli olarak görünmesine yani sonsuz ekran hissi veriyor. Huawei Mate 10 Lite’ın ekranına ait teknik özellikleri ise şöyle;
Ekran Boyutu: 5.9 İnç
Ekran Çözünürlüğü: 1080x2160 (FHD+) Pixel
Piksel Yoğunluğu: 407 PPI
Ekran Teknolojisi: IPS LCD
Ekran Özellikleri: Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Eğimli Ekran (2.5D), 18:9 En-Boy Oranı
Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran
Kullanıcı Arayüzü: Emotion UI
Kullanıcı Arayüz Versiyonu: EMUI 5.1
Renk Sayısı: 16 Milyon
Ekran / Gövde Oranı: 76.48 %
Huawei Mate 10 Lite’ın en sevilen ve beğenilen kısmı kamera özellikleri. Arka tarafta 16 MP ve 2 MP ve ön tarafta da 13 MP ve 2 MP şeklinde dört kamera bulunduran cihaz kullanıcılar tarafından tam not alıyor. Orta seviye bir cihaza göre kameralar ışıklı ortamlarda iyi iş başarıyor. Ön ve arka kameralar ile yapılan portre çekimlerde Bokeh etkisi epey memnun edici. Cihazın kameralarında yer alan f2.2 değeri nedeniyle aynı performansı düşük ışıklı ortamlarda gösteremiyor. Grenli denilen kumlu bir görüntü olabiliyor. Buna rağmen Mate 10 Lite, bu konuda rakiplerine göre daha başarılı diyebiliriz. Huawei Mate 10 Lite’ın kamerasına ait teknik özellikleri ise şöyle;
Kamera Çözünürlüğü: 16 MP
Optik Görüntü Sabitleyici: Yok
Kamera Özellikleri: Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hızlı Odaklama, Odak Takibi, Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Sesli komut, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), Seri Çekim (Burst) Modu, Hibrit Otomatik Odaklama (PDAF + CDAF), Gülümseme yakalama, Zamanlayıcı
Flaş: LED
Diyafram Açıklığı: F2.2
Video Kayıt Çözünürlüğü: 1080p (Full HD)
Video FPS Değeri: 30 fps
Video Kayıt Özellikleri: Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)
İkinci Arka Kamera: Var
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 2 MP
İkinci Arka Kamera Özellikleri: Derinlik Algısı (Bokeh)
Ön Kamera Çözünürlüğü: 13 MP
Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p
Ön Kamera FPS Değeri: 30 fps
Ön Kamera Diyafram Açıklığı: F2.0
Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu, Gesture Shot, Ön Kamera için LED Flaş
İkinci Ön Kamera: Var
İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü: 2 MP
İkinci Ön Kamera Özellikleri: Derinlik Algısı (Bokeh)
Huawei Mate 10 Lite yekpare metal bir kasaya sahip. Şık bir görünüm kazandıran bu aksam, kullanıcısına sağlamlık hissi veriyor. Oval hatlara sahip olan cihazın ön yüzünün üst kısmında iki kamera, sensörler ve flash yer alıyor. Alt kısmında ise Huaewei yazısı göze çarpıyor. Cihazın sol tarafında sim kart ile hafıza kartı yuvası mevcut. Sağ tarafından ise açma-kapama tuşu ile ses tuşları yer alıyor. Mate 10 Lite’ın arka tarafını çevirdiğiniz zaman ikili kamera dizilimi göze çarpıyor. Hemen altında ise parmak izi sensörü yer alıyor. Bu dizilim ile abisi Mate 10 Pro ile aynı dizayna sahip olduğu görülüyor. Kameraların üstünde ise flash led yer alıyor. Cihazın altında ise hoparlör ızgarası, 3.5 mm kulaklık girişi ve micro usb girişi yer alıyor. Cihaz, tasarım konusunda en büyük eleştiriyi Type C yerine Micro USB tercih edilmesinden alıyor. Genel olarak tek elle rahat kullanımı, parmak izi sensörünün konumu ve metal kasa dizaynı ile Mate 10 Lite tam bir kullanıcı dostu diyebiliriz. Huawei Mate 10 Lite’ın tasarımına ait teknik özellikleri şu şekilde;
Boy: 156.2 mm
En: 75.2 mm
Kalınlık: 7.5 mm
Ağırlık: 164 Gram
Renk Seçenekleri: Mavi, Altın, Siyah
Gövde Malzemesi (Kapak): Metal
Gövde Malzemesi (Çerçeve): Metal
Suya Dayanıklılık: Yok
Toza Dayanıklılık: Yok
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile): Yok
Görüntülü Konuşma (Uygulama): Var
Sensörler: Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer
Parmak izi Okuyucu: Var
Parmak izi Okuyucu Özellikleri: Arka Kapakta
Bildirim Işığı (LED): Var
SAR Değeri 10g (Baş): 1.14 W/kg
SAR Değeri 10g (Vücut): 1.20 W/kg
Servis ve Uygulamalar: Kolay Arayüz (Easy Mode), Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, Değiştirilebilir Temalar, Tek Elde Kullanım Modu, Huawei Histen Ses Geliştirme
Huawei Mate 10 Lite’ın bağlantı özelliklerine bakıldığı zaman bluetooth versiyonun 4.2 değil de 5.0 olması gerekirdi diyenler çok. İki versiyon arasında önemli derecede farklar var. Fakat 2017 çıkışlı olan Mate 10 Lite’de olmayan 5.0 versiyonu, şimdiki zamandaki bazı cihazlarda bile yer almıyor halen. Bir diğer eleştirilen konu ise micro USB girişi kullanıyor olması. USB Type C olması daha çok tercih edilen bir seçenek. Huawei Mate 10 Lite’da bulunan bağlantılara ait teknik özellikleri şu şekilde;
Wi-Fi Kanalları: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Wi-Fi Özellikleri: Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot
NFC: Yok
Bluetooth Versiyonu: 4.2
Bluetooth Özellikleri: BLE, aptX
Kızılötesi: Yok
Navigasyon Özellikleri: A-GPS, GLONASS, BDS
2G: Var
2G Frekansları: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
2G Teknolojisi: GSM, GPRS, EDGE
3G: Var
3G Frekansları: 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 2100 (band 1) MHz
3G İndirme: 42.2 Mbps
3G Karşıya Yükleme: 5.76 Mbps
3G Teknolojisi: HSPA+
4G: Var
4G Frekansları: 800 (band 20) MHz, 900 (band 8) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz
4G İndirme: 300 Mbps
4G Karşıya Yükleme: 50 Mbps
4G Teknolojisi: LTE (Cat.6)
4G Özellikleri: VoLTE (Voice over LTE) Desteği
4.5G Desteği: Var
USB Versiyonu: 2.0
USB Bağlantı Tipi: Micro-USB
USB Özellikleri: USB On-the-go (OTG)
Hat Sayısı: Tek Hat
SIM: Nano-SIM (4FF)
Huawei’nin rakiplerine göre üstün tarafı olan pil ömrü, batarya gücü, Mate 10 Lite’da da devam ediyor. Rakiplerine göre büyük avantaj sağlayan 3340 mAh’lik pil, deneyimler sonrasında normal kullanım ile 1,5 – 2 gün gittiği söyleniyor. Yoğun kullanımda kullanım süresi bir güne düşebilir fakat akıllı telefonlarda bu süre makul sayılıyor. Eksik olan yönü ise hızlı şarj desteğinin olmaması diyebiliriz. Huawei Mate 10 Lite bataryasına ait teknik özellikleri şu şekilde;
Batarya Kapasitesi: 3340 mAh
Konuşma Süresi (3G): 20 Saat
Bekleme Süresi (3G): 550 Saat
Şarj: Micro-USB
Batarya Teknolojisi: Lithium Polymer (Li-Po)
Değişir Batarya: Yok
Batarya Özellikleri: 150 Dakikada Tam Dolum
Cihaz, ilk tanıtıldığı zaman android 7 versiyonu ile kutudan çıktı. Kısa zamanda Android 8’e güncellenen Mate 1o lite için Android Pie için testlere başlandı. Yani bu testlerin sonrasında cihaz için son versiyon güncellemesi yayınlanacaktır.
Huawei Mate 10 Lite, Türkiye’de Ekim 2017’da satışa 2199 TL etiketiyle sunuldu. Fakat bu sıralar 1700 TL’den başlayan fiyatları mevcut.
Huawei Mate 10 Lite için kullanıcı yorumları yüzde 90 oranında olumlu yönde. Cihazın orta seviye bir cihaz olduğunu bilerek alan ve kullananlar, pil ömründen, ekran ve kamera kalitesinden, stabilizesinden memnunlar. Tabii ki eleştirilmeyen yönleri de yok değil. Fiyat/ performansı iyi olan bütçe dostu Huawei Mate 10 Lite’ın eleştirilen yönlerini şu şekilde;
Mikro USB tipi şarj kullanması
Su – toz geçirmezlik olmaması
NFC olmaması
Hızlı şarj desteği olmaması
Kutudan çıkan kulaklığın yeterli olmaması
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