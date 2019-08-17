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Huawei Mate 20X 5G Çin’de yoğun ilgi görüyor

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TEKNOLOJİ  | 17.08.2019 08:54 | Son Güncelleme

Son dönemde akıllı telefon üreticileri arasında 5G tarafında önemli bir rekabet mevcut. Pazarın geneline bakıldığında hemen hemen bütün üreticilerin 5G destekli bir ya da birkaç modele sahip olduğunu görüyoruz. Bu modellerin en önemli dezavantajı ise pahalı olmaları.

Huawei Mate 20X 5G Çin’de yoğun ilgi görüyor

Malum, 5G henüz çok yeni bir teknoloji. Dolayısıyla bu teknolojinin maliyeti de normalin biraz üzerinde. Fakat cihaz sayısı kısıtlı olunca, bu teknolojiyi kullanmak isteyenler de el mahkum paraya kıyıyorlar.

Peki 5G destekli modellerin satışları ne alemde? Şimdiye kadar hiç bir üretici, benim 5G destekli modelim şu kadar sattı şeklinde bir açıklama yapmadı. Fakat Huawei, bugün itibariyle satışa sunacağı Mate 20X 5G için ön rezervasyon sayısını takipçileri ile paylaştı.

Çinli üreticiden yapılan açıklamada, Mate 20X 5G modelinin 26 Temmuz’dan bu yana 1 milyondan fazla rezervasyon aldığı açıklandı. Bu gerçekten de etkileyici bir sayı.

Öte yandan şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Çin’deki rezervasyon sistemi bir nevi ön kayıt gibi işliyor. Yani rezerv ettiğiniz telefonu satın alma gibi bir mecburiyetiniz bulunmuyor. Dolayısıyla Mate 20X 5G’nin çıktığı ilk gün 1 milyon satacağının garantisi yok.

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