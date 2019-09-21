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Huawei Mate 30 için yeniden düşünün!

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TEKNOLOJİ  | 21.09.2019 09:18 | Son Güncelleme

Huawei geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği etkinliğin hemen akabinde iddialı bir tanıtım videosu yayınladı.

Huawei Mate 30 için yeniden düşünün!

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden biri olan Huawei, yeni amiral gemisi modellerini geçtiğimiz gün düzenlediği özel bir etkinlikle tanıttı. Çinli üreticinin 1.5 saati aşan etkinliğinde 5G teknolojilerinden, hızlı şarj özelliklerine kadar pek çok konuya değinildi.

Fakat en önemli an yeni Mate modellerinin sahneye çıktığı dakikalardı. Mate 30 ve 30 Pro modellerini tanıttıktan hemen sonra kısa bir tanıtım videosu yayınladı.

Çinli üretici videoda genel olarak bir sloganı öne çıkarmaya çabalamış. “Herşeyi yeniden düşünün!”

Açıkçası bu sloganın kullanıcıları ne derece etkileyebileceği büyük soru işareti. Çünkü şu anda teknoloji tutkunlarının düşündüğü tek şey Mate 30 ve Mate 30 Pro’da Google servislerinin yer alıp almayacağı. Keza Huawei bu konuya henüz açıklık getirmiş değil. Yani Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerinde Google desteğinin ne derece olacağı henüz netleşmedi. Dolayısıyla bu konu netleşmeden yeni Mate modellerini almak için yeniden düşünmeye pek gerek yok.

Dilerseniz bu videoya buradan göz atabilirsiniz

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