Huawei, Mate 30 Pro, donanımı ile rakiplerine adeta taş çıkarıyor

Gücünü Huawei’nin geliştirmiş olduğu Kirin 990 yonga setinden alan telefon, işlemci konusunda Qualcomm’u solluyor Apple’a kafa tutuyor.
7nm üretim süreci ile üretilen Kirin 990 yonga seti tam 10.3 milyar transistöre sahip. Apple’ın iPhone 11 modellerinde kullandığı Apple A13 Bionic yonga setinin 8.5 milyar transistöre sahip olduğunu belirtelim.
Yapay Zeka özelliklerini geliştiren Huawei, yüz ve ses tanıma gibi işlemler için yonga setinden güç alıyor. Neural Engine sayesinde bir önceki yonga setinden yapay zeka konusunda 5 kat daha hızlı olan Kirin 990 yonga seti, yine Kirin 980’e göre 24 kat dahaverimli çalışıyor.
2.86 GHz, 2.36 GHz ve 1.95 GHz hızında çalışan çekirdeklerden beslenen bu yonga setine Mali G76 grafik birimi eşlik ediyor. Balong 5000 5G modemi sayesinde 2.3 Gbps indirme ve 1.25 Gbps yükleme hızı sunan yonga seti, Qualcomm’un Snapdragon X55 5G modeminden daha hızlı olması ile dikkat çekiyor.
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8 GB RAM ile gelecek olan Mate 30 Pro, 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi seçenekleri ile gelecek. 4.500 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek olan cihazda 40W kablolu hızlı şarj ve 27W kablosuz hızlı şarj desteği olacak.
HUAWEİ MATE 30 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ
Gelelim telefonun en merak edilen kamera bölümünde. Telefonda; 40 Megapiksel f/1.8 süper geniş açılı lens + 40 Megapiksel f/1.6 geniş açılı OIS destekli lens + 8 Megapiksel f/2.4 OIS destekli telefoto lens + 3D derinlik algılama sensörü yer alacak. Arka kamera 10 kata kadar yakınlaştırma 50 kata kadar da dijital yakınlaştırma yapabiliyor.
Cihazın ön bölümünde ise 32 Megapiksel f/2.0 + 3D derinlik algılayıcı kamera bulunacak.
3D yüz tanıma sistemi ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen Mate 30 Pro, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Android 10 tabanlı EMUI 10 ile kutusundan çıkacak olan telefon kamera ve donanım konusunda 2019’a damga vuracak gibi görünüyor.
Huawei Mate 30 ailesinde Play Store dahil olmak üzere Google servislerinin olmadığını belirtelim. Kim Play Store’suz Android telefon kullanmak ister ki? Huawei’nin işi çok ama çok zor.
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