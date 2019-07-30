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Huawei Mate 30 Pro ile ilgili bazı yeni iddialar ortaya atıldı

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TEKNOLOJİ  | 30.07.2019 09:46 | Son Güncelleme

Şu aralar teknoloji gündemindeki en önemli başlıklardan birisi de Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli Mate 30 Pro.

Huawei Mate 30 Pro ile ilgili bazı yeni iddialar ortaya atıldı

Malum, Çinli üretici kısa süre önce ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Bu uygulama sonrasında birçok yaptırımla karşı karşıya kalındı. Dolayısıyla böyle bir darbenin akabinde, Çinli üreticinin nasıl bir amiral gemisi modeli ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacağı merak ediliyor.

Şimdiye kadar Huawei Mate 30 Pro ile ilgili pek çok söylentiyle karşılaştık. Bu söylentilerin geneli ise telefonun tasarımına yönelikti. Çünkü Mate 30 Pro’nun nasıl bir teknik donanıma sahip olacağı az çok biliniyor. Fakat tasarım tarafında Çinli üreticinin ne gibi yeniliklere imza atacağı merak konusu.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz gün Mate 30 Pro’nun ön paneli sızdırılmıştı. Böylece telefonda hayli geniş bir çentik olacağı da kesinleşti. Bu çentik Mate 20 Pro’da yer alan yüz tanıma sisteminin Mate 30 Pro’da da devam edeceğinin bir göstergesi diyebiliriz.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir rapor göre de telefonun arka kısmındaki kamera kurulumu kare şeklinde olacak. Malum şimdiye kadar sızdırılan görsellerde hep daire şekli içerisine yerleştirilmiş 4 ana kamerayı gördük. Fakat sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Ice Universe telefondaki kamera kurulumunun daire değil, Mate 20 Pro’da olduğu gibi kare olacağını iddia etti. Sonu olacak bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
huawei mate 30 pro

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