Huawei Mate 30 Pro Singapur'da da satışa sunulacak

Huawei, Google servislerinin yer almadığı yeni amiral gemisi modellerini global pazara çıkarma konusunda aceleci davranmadı. Çinli üretici Mate 30 Pro’yu ilk olarak kendi ülkesinde, sonrasında ise Malezya ve Romanya’da satışa sundu.
Ortaya çıkan yeni bir rapora göre, Huawei Mate 30 Pro’nun bir sonraki durağı da Singapur olacak. Çinli üretici Singapur’da hayli sınırlı sayıda Mate 30 Pro satışı gerçekleştirecek. Öyle ki telefonu satın almak isteyenler öncelikli olarak Huawei’nin sitesinden rezervasyon yapmak zorundalar.
Muhtemelen Mate 30 ve Mate 30 Pro önümüzdeki günlerde daha fazla ülkede satışa sunulacaktır. Fakat bu ülkeler arasında Türkiye’nin olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil.
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