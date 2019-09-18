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Huawei Mate 30 RS Porsche Desing geliyor!

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TEKNOLOJİ  | 18.09.2019 09:53 | Son Güncelleme

Son yıllarda popüler telefon üreticilerinin, ultra lüks otomobil üreticileri ile ortaklıklar kurduğuna sıklıkla şahit olmaya başladık. Dolayısıyla Huawei’nin önümüzdeki günlerde tanıtılacak olan Mate 30 için Porsche ile el sıkışması bizleri çok fazla şaşırtmadı.

Huawei Mate 30 RS Porsche Desing geliyor!

Zira Çinli üretici geçtiğimiz yıllarda da çeşitli otomobil üreticileri ile çalışmıştı.

Huawei’nin önde gelen isimlerinden biri olan Richard Yu, takipçileri ile paylaştığı kısa bir videoda Mate 30 RS Porsche Desing’i resmen duyurdu. Dilerseniz bu videoya yukarıdan göz atabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda Huawei tarafından üretilen Porsche Desing modelleri, temel modellerden çok farklı olmuyordu. Fakat Mate 30 RS Porsche Desing’in tasarım açısından diğer Mate 30 modellerinden hayli farklı göründüğünü söylememiz gerekiyor.
Telefon hakkında şu anda çok fazla detay yok. Lakin Porsche Desing’in teknik özellikler açısından da diğer Mate 30 modellerinden üstün olacağı tahmin ediliyor.

Kirin 990 yonga seti ile gelecek olan telefonun 12GB RAM ve 1TB’lık dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Mate 30 RS Porche Design böyle görünüyor

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huawei mate 30 Porsche

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