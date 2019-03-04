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Huawei Mate 9 için beklenen güncelleme geldi

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TEKNOLOJİ  | 04.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün yükselen isimlerinden biri olan Huawei, eski modellerini Android Pie’a güncellemeye devam ediyor. Şimdi de Huawei Mate 9 için Android Pie güncellemesi yayınlandı.

Huawei Mate 9 için beklenen güncelleme geldi

Akıllı telefon pazarında en çok sevkiyat gerçekleştiren ikinci isim olan Huawei, satış öncesinde olduğu kadar, satış sonrasında sunduğu yazılım desteğiyle de müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Çinli teknoloji devi Android Pie güncellemeleri konusunda sektörün en iyilerinden biri konumunda.
Pek çok üretici daha güncel amiral gemisi modelleri için bile Android Pie güncellemesini yayınlamamışken, Huawei 2 sene önce satışa sunduğu Mate serisi için de Pie güncellemesini yayınladı.

Huawei, 2016 yılının sonlarına doğru satışa sunduğu Mate serisi için merakla beklenen güncellemeyi sonunda yayınladı. Çinli üreticiden yapılan açıklamada Mate 9, Mate 9 Pro ve Mate 9 Porsche Desing için Android Pie güncellemesinin yayınlandığı belirtildi.

Elbette güncelleme öncelikli olarak Çin’de yayınlanacak. Muhtemelen önümüzdeki günlerde global olarak da tüm Mate 9 cihazları bu güncellemeyi alacaktır.

Bu arada Mate 9 modelleriyle birlikte Nova 2s modelinin de Android 9 güncellemesini aldığını belirtelim. Güncellemenin EMUI 9 ile desteklendiğini de unutmamak gerekiyor.
EMUI 9, bir önceki arayüz olan EMUI 8’e göre yüzde 25 oranında daha hızlı bir yapıya sahip. Bu da telefonun uygulama açma hızını önemli ölçüde etkiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei Mate 9

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