Bu ev suya batıp çıkıyor! Dünyadaki en ilginç yazlıklardan biri

İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki Newquay kentinde bulunan ev, konumuyla diğer evlerden oldukça ayrılıyor. 70 metrelik bir kayalığın üzerinde yer alan yapı, yüksek gelgit sırasında tamamen suyla çevriliyor.

Bir dönem çay salonu olarak kullanılan ev, yapılan yenilemenin ardından altı kişinin konaklayabileceği bir tatil evine dönüştürüldü.

EVE ULAŞIM OLDUKÇA FARKLI

Evin bulunduğu noktaya araçla doğrudan ulaşmak mümkün değil. Konukların önce kayalık merdivenlerden geçmesi, ardından asma yaya köprüsünü kullanması gerekiyor.

Gelgit yükseldiğinde evin çevresinin suyla kaplanması ise ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor.

DENİZ MANZARASI HER ODADA

Üç yatak odası bulunan evde altı kişi konaklayabiliyor. Evin birçok bölümünden deniz manzarası görülebiliyor.

İç mekanda geniş pencereler, ahşap detaylar ve sade dekorasyon kullanılmış. Evde şömine ve yerden ısıtma sistemi de bulunuyor.

Denizdeki canlıları gözlemlemek isteyen konuklar için dürbün de hazır tutuluyor.

ÇATI KATINDAKİ ODA DİKKAT ÇEKİYOR

Evin en dikkat çeken bölümlerinden biri çatı katındaki ana yatak odası.

Odada büyük bir yatak, bağımsız küvet ve deniz manzaralı küçük bir balkon bulunuyor. Banyoda da denize bakan geniş bir pencere yer alıyor.

Diğer iki yatak odasında ise yataklar isteğe göre çift kişilik ya da iki ayrı yatak olarak kullanılabiliyor.

BAHÇEDE BARBEKÜ ALANI BULUNUYOR

Evin çevresinde geniş bir bahçe de bulunuyor. Konuklar burada deniz manzarasına karşı vakit geçirebiliyor.

Bahçede barbekü alanının yanı sıra açık hava duşu da yer alıyor. Plajda vakit geçirenler eve döndüklerinde bu duşu kullanabiliyor.

PLAJ BİRKAÇ ADIM AŞAĞIDA

Evin hemen altında Towan Plajı bulunuyor. Bölgede yüzme ve sörf başta olmak üzere çeşitli su sporları yapılabiliyor.

Çevrede yürüyüş yapmak isteyenler için de çok sayıda rota bulunuyor. Mağaza ve publara yürüyerek birkaç dakika içinde ulaşılabiliyor.

TURİSTİK YERLERE DE YAKIN

Evde konaklayanlar Cornwall'ın ünlü turistik noktalarını da ziyaret edebiliyor. Eden Project, St Ives'teki Tate Gallery ve Lost Gardens of Heligan bölgedeki önemli duraklar arasında.

Evde en fazla altı kişi kalabiliyor. Önceden anlaşılması halinde iki köpeğin konaklamasına da izin veriliyor.

Tatil evinin bir diğer özelliği ise giriş günleri. Konaklama için yalnızca pazartesi veya cuma günü giriş yapılabiliyor.