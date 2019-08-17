Huawei Mate X için bugün kötü haber geldi

2.600 dolardan satışa sunulması beklenen Huawei Mate X’in çıkış tarihi açıklamalara göre Eylül ayında da satışa sunulmayacak. 2019 yılı bitmeden Mate X’i kesinlikle satışa sunacağını belirten Huawei, kesin bir tarih vermekten çekiniyor.Samsung cephesinin de henüz Fold modelinin çıkış tarihini resmi olarak açıklamadığını belirtelim.

Katlanabilir telefon Mate X; 8.0 inç büyüklüğünde 2.480 x 2.200 piksel çözünürlüğünde OLED ekran ile gelecek. 4.400 mAh kapasiteli bataryadan beselenecek olan telefon 287 gram ağırlığa sahip olacak.

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama, 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama ve 12 GB RAM + 512 GB dahili depolama seçenekleri ile gelecek olan telefon microSD kart desteğini de barındıracak.

Ekran: 8 inç AMOLED, 2480×2200 piksel

Katlanmış ekran: 6.6 inç 2480×1148 piksel ve 6.38 inçlik 2480×892 piksel

İşlemci: Kirin 980 + Mali-G76 GPU + Balong 5000 5G

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 512 GB

Kamera: 40 Megapiksel geniş açı (f/1.8, 27 mm) + 16 Megapiksellik ultra geniş açı (f/2.2, 17 mm) + 8 Megapiksellik telefoto (f/2.4, 52 mm)

Batarya: 4.500 mAh batarya (55W hızlı şarj destekli )

Boyutlar: 161.3 x 146.2 x 5.4 mm açık, 161.3 x 78.3 x 11 mm kapalı

Ağırlık: 295 gram

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