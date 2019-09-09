Mynet Trend

Huawei Mate X modeli ile ilgili de pek iyi iddialar ortaya çıkmıyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 09.09.2019 08:28 | Son Güncelleme

Çinli güvenilir kaynaklar Mate 30 Pro’nun Gmail, Haritalar ve Play Store gibi birçok Google hizmetini kullanamayacağını bildirmişti. Bu uygulamalar olmadan satışa çıkan Mate 30 Pro’nun ciddi bir alıcı kaybına uğrayacağı tahmin ediliyor.

Huawei Mate X modeli ile ilgili de pek iyi iddialar ortaya çıkmıyor

Katlanabilir ekran teknolojisinin en önemli ürünlerinden birisi olarak gösterilebilecek Mate X bu yılın Kasım ayında piyasaya sunulacak. Huawei şirketi Mate X modelinin bütün problemlerini tam olarak giderebilmek için biraz beklemeyi tercih etmişti.
Neredeyse bütün teknik aksaklıkları gideren Huawei ne yazık ki Google konusunda sert kayaya çarptı. Mate X ile ilgili bir de olumlu haber bulunuyor. Şirket bu yeni akıllı telefonunda Android hizmetlerini kullanabilecek. Bu sayede önemli bir soru işareti de giderilmiş oldu. Ürün yaklaşık olarak 2.600 dolar çıkış fiyatına sahip olacak.

Fiyat bakımından bu kadar yüksek bir modelin Google hizmetleri olmadan kullanıcılar tarafından benimsenmesi neredeyse imkansız görünüyor. Peki sizce de Huawei yeni akıllı telefonunda önemli bir kayıp yaşayacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

En ucuz SUV modelleri Eylül 2019

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Uber ile ilgili yeni gelişme! Uber ile ilgili yeni gelişme!
ABD onların peşinde! Resmen istediABD onların peşinde! Resmen istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate X huawei

En Çok Okunan Trend Haberler

Kurtlar Vadisi'nde flaş gelişme! İşte yeni kanalı

Kurtlar Vadisi'nde flaş gelişme! İşte yeni kanalı

Aksaray'da dehşet! Polis zor zaptetti!

Aksaray'da dehşet! Polis zor zaptetti!

Korkunç olay! Kazan dairesine indi, büyük şok yaşadı

Korkunç olay! Kazan dairesine indi, büyük şok yaşadı

13 yaşındaki minik futbolcu hayatını kaybetti

13 yaşındaki minik futbolcu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uber kredi vererek şoförleri kendisine bağlayacak

Uber ile ilgili yeni gelişme!

ABD tüfek dürbünü uygulamalarını takibe aldı

ABD onların peşinde! Resmen istedi

YouTube çocuklar için ciddi önlemler almayı düşünüyor

Gelen suçlamalar sonrası Youtube harekete geçti

Apple AirPods’a rakip geldi : Huawei FreeBuds 3

Apple AirPods’a rakip geldi!

Mark Zuckerberg hapse mi giriyor?

Facebook’un kurucusu hapse mi giriyor?

Apple analisti 5G üzerinde yoğunlaştı

Merakla beklenen iPhone modelleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.