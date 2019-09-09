Huawei Mate X modeli ile ilgili de pek iyi iddialar ortaya çıkmıyor

Katlanabilir ekran teknolojisinin en önemli ürünlerinden birisi olarak gösterilebilecek Mate X bu yılın Kasım ayında piyasaya sunulacak. Huawei şirketi Mate X modelinin bütün problemlerini tam olarak giderebilmek için biraz beklemeyi tercih etmişti.

Neredeyse bütün teknik aksaklıkları gideren Huawei ne yazık ki Google konusunda sert kayaya çarptı. Mate X ile ilgili bir de olumlu haber bulunuyor. Şirket bu yeni akıllı telefonunda Android hizmetlerini kullanabilecek. Bu sayede önemli bir soru işareti de giderilmiş oldu. Ürün yaklaşık olarak 2.600 dolar çıkış fiyatına sahip olacak.

Fiyat bakımından bu kadar yüksek bir modelin Google hizmetleri olmadan kullanıcılar tarafından benimsenmesi neredeyse imkansız görünüyor. Peki sizce de Huawei yeni akıllı telefonunda önemli bir kayıp yaşayacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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