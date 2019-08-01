Huawei Mate X üzerinde hala çalışmaya devam ediyor

Dışa doğru katlanabilen yapısı sayesinde Galaxy Fold’a nazaran daha geniş bir yapıya sahip olan Mate X için hala çıkış tarihi netleşmiş değil.

Çinli üreticinin yetkili isimlerinden biri olan He Gang’ın söylemlerine bakacak olursak, Huawei hala Mate X üzerinde çalışmayı bitirmemiş.

Gang, kullanıcılara tamamen kusursuz bir Mate X deneyimi sunmak istediklerini ve bunun için de çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Huawei’nin yetkili ismi Mate X’i optimize edip, mükemmelleştirmekle meşgul olduklarını belirtti.

Elbette yaşanan bu gecikmede Samsung’un Galaxy Fold ekranlarında yaşadığı sorunun da büyük bir etkisi var. Huawei cephesi her ne kadar bu tezi kabul etmese de rakibi ile benzer bir duruma düşmemek için işi sıkı tutuyor.

Sonuç olarak Mate X’in Eylül ayında satışa sunulacağı belirtilmişti. Elbette mevcut şartlar altında bu tarihin “kesin” olduğunu söylemek güç. Zira MWC sonrası bir daha Mate X’ten haber alamadık. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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