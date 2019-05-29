Huawei MateBook 13: Huawei, bu kez 13 inç ekranlı modeliyle inceleme altında

Yalnızca 14.9mm kalınlıkta ve 1.3KG ağırlıkta olan ürün, sade, yanlardan kıvrımlı ve minimal bir tasarıma sahip. Genellikle metal tasarım malzemesinin tercih edildiği notebook, rahatlıkla taşınabiliyor ve özellikle iş çevrelerine hitap ediyor. Bunda tabii ki 3:2 tasarlanan, yani diğer pek çok notebook ekranına kıyasla daha kare olarak nitelendirebileceğimiz 13 inçlik ekranının da payı büyük. 2160 × 1440 çözünürlük ve 300 nit parlaklık seviyesi sunan ürün, gerek iç gerekse de dış mekan kullanımlarında, geniş açılı, net görüntüler sunabiliyor.

Ürünün klavyesi, alttan aydınlatmalı olarak hazırlanmış ve Türkçe karakterler mevcut. Nümerik tuş takımı yer almıyor, ama var olan tuşların boyutları ve aralarındaki boşluklar, rahat kullanım için yeterli. Ayrıca dokunmatik panel de çok geniş ve çok iyi çalışıyor. Neredeyse hiçbir zaman bir mouse’a ihtiyaç duymuyorsunuz.

Ürünün alt kısmına baktığımızda, stereo hoparlörler için çıkışları ve çift fanlı özel soğutucu sistemin ızgarasını görüyoruz. Huawei, ürünün yük altında dahi fazla ısınmadığını ve sessiz çalıştığını belirtiyor. Biz de yaptığımız denemelerde, normal inernet kullanımı ve dosyalarımızla ilgilenirken gayet serin ve sessiz bir deneyim elde ettik. Video montaj ya da grafik programları gibi programlarla çalıştığımızda ise, az da olsa sesli çalışıyor, ama ısı düzeyi yine yüksek değil.