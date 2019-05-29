Huawei MateBook 13: Huawei, bu kez 13 inç ekranlı modeliyle inceleme altında

Yalnızca 14.9mm kalınlıkta ve 1.3KG ağırlıkta olan ürün, sade, yanlardan kıvrımlı ve minimal bir tasarıma sahip. Genellikle metal tasarım malzemesinin tercih edildiği notebook, rahatlıkla taşınabiliyor ve özellikle iş çevrelerine hitap ediyor. Bunda tabii ki 3:2 tasarlanan, yani diğer pek çok notebook ekranına kıyasla daha kare olarak nitelendirebileceğimiz 13 inçlik ekranının da payı büyük. 2160 × 1440 çözünürlük ve 300 nit parlaklık seviyesi sunan ürün, gerek iç gerekse de dış mekan kullanımlarında, geniş açılı, net görüntüler sunabiliyor.
Ürünün klavyesi, alttan aydınlatmalı olarak hazırlanmış ve Türkçe karakterler mevcut. Nümerik tuş takımı yer almıyor, ama var olan tuşların boyutları ve aralarındaki boşluklar, rahat kullanım için yeterli. Ayrıca dokunmatik panel de çok geniş ve çok iyi çalışıyor. Neredeyse hiçbir zaman bir mouse’a ihtiyaç duymuyorsunuz.
Ürünün alt kısmına baktığımızda, stereo hoparlörler için çıkışları ve çift fanlı özel soğutucu sistemin ızgarasını görüyoruz. Huawei, ürünün yük altında dahi fazla ısınmadığını ve sessiz çalıştığını belirtiyor. Biz de yaptığımız denemelerde, normal inernet kullanımı ve dosyalarımızla ilgilenirken gayet serin ve sessiz bir deneyim elde ettik. Video montaj ya da grafik programları gibi programlarla çalıştığımızda ise, az da olsa sesli çalışıyor, ama ısı düzeyi yine yüksek değil.
Ürünün en kalın noktasının 14.9mm olduğundan söz etmiştik. Böyle bir incelik için bazı konularda feragat edilmesi gerekiyor. Örneğin, cihazın üzerinde yalnızca 2 tane USB Type-C bağlantı noktası ve bir de 3.5mm bağlantı noktası mevcut. USB 3, HDMI gibi bağlantılar mevcut değil. Tabii bu bağlantıları da kullanmak isterseniz Huawei’nin bağlantı çoklayıcı aparatı da var. Bazı pazarlarda bu aparat kutudan çıkarken, bazı pazarlarda da ayrıca satılıyor. İnceleme için bize gelen ürünün kutusunda ise sadece bilgisayar bulunuyordu ve kutu zaten açıktı. Bu yüzden aparatları ve şarj cihazını deneme şansımız olmadı.
Huawei MateBook 13, Intel’in 8. nesil Core i5 işlemcisi, 8GB RAM ve 256GB SSD depolama birimi ile geliyor. Bu modelin haricinde, yüksek depolama ve RAM özelliğiyle birlikte Core i8 işlemcili ve dokunmatik ekranlı versiyon da var, ama tabii onun fiyatı daha yüksek.
İncelediğimiz ürünün performansından gayet memnun kaldık. Ofis uygulamaları, yapacağınız sunumlar, eğer okul için tercih ediyorsanız dersleriniz ve uzaktan eğitim programlarınız için gayet uygun bir ürün. Tabii ki güncel olmayan pek çok oyunu da bu cihazda oynayabilirsiniz, ama cihazın oyun odaklı olmadığını söylemeliyiz. Cihaz, tek şarj ile bir iş gününü rahatlıkla geride bırakmanızı sağlıyor. Yaptığımız denemelerde, ekran parlaklık düzeyi %50-70 civarında ve Wi-Fi bağlantısı sürekli açıkken yaklaşık 7 saat civarında kullanım ömrü elde ettik.
Huawei MateBook 13, ülkemizde 5400 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Tasarım detayları ve özelliklerini göz önüne aldığımızda, rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz.
Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz.
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