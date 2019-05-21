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Huawei’nin bu aralar başı belada

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TEKNOLOJİ  | 21.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Geçen perşembe ABD tarafından ticari kara listeye alınan bu şirket, teknolojisini geliştirmekte zorlanabilir.

Huawei’nin bu aralar başı belada

Huawei CFO’sunun tutuklanmasına kadar birçok sorunla karşı karşıya kalan kuruluş, daha önceden ABD ile açık olarak savaşmıyordu. Ancak ABD’nin, şirketi kara listeye almasıyla birlikte ikili arasındaki savaş Dünya geneline yayılmış oldu. Bütün bunlara rağmen Huawei, kendisine çok güveniyor ve ABD ye karşı durabileceğini iddia ediyor.

Şu an için mevcut durumda, Çin ve ABD arasında uzun bir zamandır devam eden ticari savaşlar bulunuyor. Huawei gibi Çinli şirketlerin Dünya genelinde büyümesini istemeyen ve elinden gelen bütün yaptırımları uygulayan ABD, bazı konularda ortaklarını da caydıramıyor.

Ren Zhengfei Japon basını ile yaptığı mülakatta, yasadışı hiçbir şey yapmamalarına rağmen ABD’nin kendilerine sürekli olarak baskıda bulunduklarını ifade etti. 5G üzerinden casusluk algısı oluşturmalarının ise kabul edilemez olduğunu ifade etti. Şu an için Avrupa’nın 5G sisteminin önemli bir bölümü Huawei’nin elinde. ABD’ye göre bu durum, önemli bir güvenlik açığı oluşturuyor.

Huawei’nin karşısında yer alan tehlikelerden bir diğeri de,
Qualcomm gibi yonga üreticilerinin şirketin telefonlarına destek vermemesi. Huawei, Qualcomm’un onlara yonga seti satmazsa bile ayakta durabileceklerini ifade ediyor. Bilindiği üzere şirket, yonga setleri üzerinde de çalışmalarını devam ettiriyordu. Peki sizce Huawei ve ABD arasındaki bu mücadele, nasıl sonuçlanacak. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
huawei abd

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