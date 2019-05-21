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Huawei’nin idam kararı resmiyet kazandı!

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TEKNOLOJİ  | 21.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Son dönemde Huawei ve ABD hükümeti arasındaki gerilim, hiç de tahmin edilmeyen bir yere vardı. Malum, Trump hükümeti yaklaşık olarak 2 senedir Çinli teknoloji üreticilerine karşı savaş açmıştı.

Huawei’nin idam kararı resmiyet kazandı!

Açılan bu savaş sonrası ZTE ağır tazminatlar ödemek zorunda kalırken, Huawei ise bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Son dönemde Çinli üreticinin Avrupa’da 5G üzerine önemli ihaleler alması, Trump hükümetinin sesini yükseltmesine neden oldu.

Bir süredir Huawei karşıtı açıklamalarda bulunan Trump hükümeti, en ağır darbeyi geçtiğimiz Pazar günü indirdi.

Dünyanın en büyük yazılım ve teknoloji şirketlerinden biri olan Google, beklenmedik bir açıklama yaparak Huawei cihazlarına olan desteği kestiğini belirtti.

Reuters tarafından da doğrulanan bilgilere göre, Google artık Çinli üreticinin yeni modellerine Android işletim sistemi konusunda destek vermeyecek. Yani başka bir değişle yeni satışa sunulacak olan modeller Android işletim sistemini kullanamayacak.

Bu açık bir şekilde Çinli üreticinin ölüm fermanı anlamına geliyor.

Malum şu anda akıllı telefon sektörüne hakim iki işletim sistemi bulunuyor. Birisi Apple ekosistemindeki iOS, diğer ise Apple harici tüm akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılan Android.
Nitekim, Android’in alternatifi olmayan bir işletim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Apple iOS’i kendi cihazları dışında kullanmaya sıcak bakmıyor. Kaldı ki Apple da ABD kökenli bir şirket olduğu için Huawei’nin en son çalacağı kapı olacaktır.

Peki eski kullanıcılara ne olacak?

Şimdi gelelim asıl soruya. Peki hali hazırda mevcut Huawei kullanıcılarına ne olacak? Malum, Çinli üretici son dönemde Apple’ı geçerek dünyanın en fazla telefon sevkiyatı gerçekleştiren 2. ismi olmayı başarmıştı. Dolayısıyla dünya genelinde milyonlarca Huawei kullanıcısı bulunuyor.

Google’ın bu kararı en çok da mevcut kullanıcıları tedirgin etti diyebiliriz. Çünkü Google Play desteği olmayan bir telefonun fotoğraf makinesinden farkı kalmıyor.
Neyse ki bu noktada kullanıcıların çok fazla telaşlanmasına gerek yok. Çünkü çeşitli kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, mevcut modeller Google Play, YouTube ve Gmail gibi Google hizmetlerini kullanmaya devam edebilecekler. Lakin yeni bir güvenlik ya da sistem güncellemesi alamayacaklar.

Dolayısıyla Çinli üreticinin sattığı modeller, bundan sonra güncelleme alamayacak.

Peki Honor modelleri ne olacak?

Google’ın açıklaması sonrası kafalara takılan bir diğer soru ise Honor modellerinin bu yasak kapsamında olup olmayacağı. Hemen baştan belirtelim. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda hep Huawei modelleri kapsam dahilinde tutuldu.

Fakat Honor direkt olarak Huawei Corp.’a bağlı olduğu için muhtemelen bu ambargo Honor modellerini de kapsayacaktır.
Dolayısıyla şu aralar yeni bir telefon alma düşünceniz varsa, biraz daha beklemenizi tavsiye ederiz. Çünkü Trump hükümetinin yeni adımları arasında diğer Çinli üreticilerin olup olmadığı henüz netleşmiş değil.


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Anahtar Kelimeler:
huawei abd Trump

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