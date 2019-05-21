Huawei’nin idam kararı resmiyet kazandı!

Açılan bu savaş sonrası ZTE ağır tazminatlar ödemek zorunda kalırken, Huawei ise bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Son dönemde Çinli üreticinin Avrupa’da 5G üzerine önemli ihaleler alması, Trump hükümetinin sesini yükseltmesine neden oldu.

Bir süredir Huawei karşıtı açıklamalarda bulunan Trump hükümeti, en ağır darbeyi geçtiğimiz Pazar günü indirdi.

Dünyanın en büyük yazılım ve teknoloji şirketlerinden biri olan Google, beklenmedik bir açıklama yaparak Huawei cihazlarına olan desteği kestiğini belirtti.

Reuters tarafından da doğrulanan bilgilere göre, Google artık Çinli üreticinin yeni modellerine Android işletim sistemi konusunda destek vermeyecek. Yani başka bir değişle yeni satışa sunulacak olan modeller Android işletim sistemini kullanamayacak.

Bu açık bir şekilde Çinli üreticinin ölüm fermanı anlamına geliyor.

Malum şu anda akıllı telefon sektörüne hakim iki işletim sistemi bulunuyor. Birisi Apple ekosistemindeki iOS, diğer ise Apple harici tüm akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılan Android.

Nitekim, Android’in alternatifi olmayan bir işletim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Apple iOS’i kendi cihazları dışında kullanmaya sıcak bakmıyor. Kaldı ki Apple da ABD kökenli bir şirket olduğu için Huawei’nin en son çalacağı kapı olacaktır.