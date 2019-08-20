Huawei’nin P Smart Pro özellikleri de netleşti

Ayrıca cihazın modern bir tasarım çizgisine sahip olması ve şık görünmesi de kullanıcıların P Smart modellerini tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor.

P Smart modellerine olan ilginin az çok farkında olan Huawei, bu segmentteki model sayısını arttırmak istiyor. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde P Smart Pro modeli de satışa sunulacak. Peki P Smart Pro kullanıcılara ne gibi özellikler sunacak?

Google tarafından sızdırılan bilgilere göre, P Smart Pro modeli 6.5 inçlik bir ekranla gelecek. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan telefonun dahili depolama alanı ise 64GB olacak. Kutudan ilk çıktığında Android 9 ile çalışması beklenen telefon Huawei tarafından üretilen yonga seti Kirin 810’dan güç alacak.

Telefonun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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