Mynet Trend

Huawei’nin P Smart Pro özellikleri de netleşti

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 20.08.2019 09:06 | Son Güncelleme

Huawei’nin orta segmentin giriş basamağına hitap eden serisi P Smart, ülkemizde de hayli fazla tercih ediliyor.Kullanıcıların P Smart serisini tercih etmelerinin temel nedenlerinden birisi de telefonun rakiplerine oranla uygun bir fiyat etiketine sahip olması.

Huawei’nin P Smart Pro özellikleri de netleşti

Ayrıca cihazın modern bir tasarım çizgisine sahip olması ve şık görünmesi de kullanıcıların P Smart modellerini tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor.

P Smart modellerine olan ilginin az çok farkında olan Huawei, bu segmentteki model sayısını arttırmak istiyor. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde P Smart Pro modeli de satışa sunulacak. Peki P Smart Pro kullanıcılara ne gibi özellikler sunacak?

Google tarafından sızdırılan bilgilere göre, P Smart Pro modeli 6.5 inçlik bir ekranla gelecek. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan telefonun dahili depolama alanı ise 64GB olacak. Kutudan ilk çıktığında Android 9 ile çalışması beklenen telefon Huawei tarafından üretilen yonga seti Kirin 810’dan güç alacak.

Telefonun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Samsung Galaxy M21, M31 ve M41 özellikleri sızdırıldı!

Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...
Spotify kullanıcılarına kötü haber! Spotify kullanıcılarına kötü haber!
Özellikle güvenlik kamerası uygulamaları için idealÖzellikle güvenlik kamerası uygulamaları için ideal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
huawei p smart pro

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü!

Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü!

Hindistan'dan bilim tarihini sarsacak iddia

Hindistan'dan bilim tarihini sarsacak iddia

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone XI ile Galaxy Note 10’un ekranı aynı olacak

Sayılı günler kala çok konuşulacak iddia!

Need for Speed Heat hakkında bazı detaylar ortaya çıktı

Need for Speed Heat hakkında bazı detaylar ortaya çıktı

No Man’s Sky için Beyond güncellemesi yayınlandı

Büyük eleştiri almıştı! Yeni güncelleme yayınlandı

Çocuklarınızı siber zorbalıklardan koruyun

Çocuklarınızı siber zorbalıklardan koruyun

Spotify zam yaparak gelirlerini arttırmaya hazırlanıyor olabilir mi?

Spotify kullanıcılarına kötü haber!

Özellikle güvenlik kamerası uygulamaları için ideal

Özellikle güvenlik kamerası uygulamaları için ideal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.