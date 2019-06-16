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Huawei Nova 5i, arka tarafında tam 4 ana kameraya sahip olacak

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TEKNOLOJİ  | 16.06.2019 09:17 | Son Güncelleme

Şu aralar Huawei cephesinde işler pek de yolunda gitmiyor. Bu pekala bilinen bir gerçek. Amerika’nın Çinli üreticiyi kara listeye almasının ardından Huawei için karanlık günler başlamıştı. Google’ın Android lisansını iptal etmesiyle başlayan süreç, Qualcomm, ARM, Intel ve Facebook gibi isimlerin yaptırımları desteklemesi ile devam etti.

Huawei Nova 5i, arka tarafında tam 4 ana kameraya sahip olacak

Hali hazırda Huawei’yi pek de parlak günlerin beklediğini söylemek doğru olmaz. Fakat tüm bu olumsuzluklara karşın Çinli üretici yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Huawei’nin orta segmentteki yeni modeli Nova 5i geçtiğimiz gün TENAA’da ortaya çıktı. Böylece telefonun 4 ana kamera ile geleceği de kesinlik kazanmış oldu.

Huawei Nova 5i gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. Kullanıcı tercihine göre farklı RAM kapasitesinde versiyonları bulunan Nova 5i, max 8GB RAM’e sahip olacak. Dahili depolama alanında da 128GB ve 256GB’lık iki farklı opsiyon yer alıyor.
3900 mAh kapasitesine sahip ortalamanın bir tık üzerinde bataryadan beslenecek olan yeni Huawei cihazı, kutudan ilk çıktığında EMUI 9.1 destekli Android 9.0 İle çalışacak. Sızdırılan bilgilere göre telefon 21 Haziran’da resmiyet kazanmış olacak. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Nova 5i huawei

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