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Huawei Nova 5i Geekbench testinde görüntülendi

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TEKNOLOJİ  | 01.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Huawei’nin orta segmentte yer alacak yeni telefonu Nova 5i bugün Geekbench testinde kendini gösterdi. Sekiz çekirdekli Huawei Kirin 710 yonga setinden ve 4 GB RAM’den gücünü alacak olan telefon, kamera konusunda rakipleri gibi üçlü kamera kurulumuna yer verecek.

Huawei Nova 5i Geekbench testinde görüntülendi

5.84 inç büyüklüğünde ekran ve 10W hızlı şarj destekli 3.900 mAh batarya ile gelecek olan telefonun kamera kurulumu göz dolduruyor. Nova 5i modelinde 24 Megapiksel + 16 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde üçlü arka kamera yer alacak.
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Telefon Geekbench’in tek çekirdek bölümünden 1538 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 5388 puan almayı başarıyor. Ağustos ayında tanıtılacağı söylenen telefon bazı bölgelerde Huawei P20 Lite (2019) adı ile satışa sunulacak.

Muhtemelen Çin’de Nova 5i adını kullanacakken Türkiye gibi Avrupa bölgelerinde yer alan ülkelerde Huawei P20 Lite (2019) adı kullanılacak.


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huawei Huawei Nova 5i

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