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Huawei Nova 5i Pro tanıtıldı

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TEKNOLOJİ  | 29.07.2019 09:02 | Son Güncelleme

Huawei bugün sürpriz bir şekilde orta segmentte kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak olan telefonunu tanıttı. Nova 5i Pro olarak isimlendirilen bu model, dörtlü kamera kurulumu ile farkını ortaya koyuyor.

Huawei Nova 5i Pro tanıtıldı

6.26 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan telefon, gücünü 7nm üretim süreci ile üretilen 2.7 GHz hızında çalışan Kirin 810 yonga setinden gücünü alıyor.

6 GB RAM ve 8 GB RAM varyantları ile gelen telefonda 128 GB / 256 GB dahili depolama birimi bulunuyor. Gelelim telefonun en merak edilen kamera özelliklerine. Telefonda; 48 megapiksel Sony IMX586 sensörlü f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera + 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera 2 megapiksel + f/1.75 diyafram açıklığında makro lens 2 megapiksel+ f/2.4 diyafram açıklığında derinlik sensörü yer alıyor.

Telefonun ön bölümünde ise f/2.0 diyaframlı 32 Megapiksel kamera yer alıyor. Arka bölümde parmak izi okuyucusuna yer veren Huawei, bu telefona 20W hızlı şarj destekli 4.000 mAh’lık batarya ekliyor. Kutusundan Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1.1 ile çıkan telefonun siyah, mavi ve yeşil renk seçenekleri yer alıyor.

320 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan, tartışmasız orta segmentin en iyi telefonu olarak 2019’u kapatacak gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
huawei nova 5i pro

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