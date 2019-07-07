Huawei ön kamerayı ekran altına almak için somut adımlar atmaya başladı

Çünkü o dönemde Apple’ın uçtan uca ekrana sahip yeni biri iPhone geliştirdiği ve bu iPhone’da parmak izi okuyucusu ile ön kameranın ekran altına gizleneceğine dair iddialar mevcuttu. Sonuç olarak iki iddia da fos çıktı. Apple TouchID’yi tamamen rafa kaldırırken, ön kamerayı ise telefonun üst kısmına konumlandırdığı çentik içerisine yerleştirdi.

Nitekim aradan geçen 2 senelik zaman diliminin ardından, bazı üreticiler kamerayı gerçekten de ekran altına yerleştirmeyi başardı. Çin’in önemli teknoloji şirketlerinden Oppo ve Vivo bu konuda önemli adımlar attılar. Hatta bu konudaki çalışmaları gösteren bazı videolar da sosyal medya karşımıza çıktı. Fakat henüz kamerası ekranın altına gizlenmiş bir telefon satışa sunulmuş değil.

Lakin görünen o ki 2019’da olmasa bile 2020 yılında bu formata sahip bir ya da birkaç modelle karşılaşabiliriz. Çünkü Huawei, Oppo ve Vivo gibi isimler başta olmak üzere pek çok üretici bu konuda ciddi adımlar atıyor.

Son olarak Huawei de ekran altı kamera için gerekli patentleri aldı. Dilerseniz bu patentlere aşağıdan göz atabilirsiniz. Elbette bu noktada sorulması gereken soru şu. Çinli üretici bu teknolojiyi ne zaman somut bir şekilde kullanıma sunacak? Bekleyip göreceğiz.

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