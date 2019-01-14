Huawei P Smart 2019’a yakından bakıyoruz

Huawei P smart 2019, 7.95mm kalınlıkta ve 160 gram ağırlığında. Bu değerlerin bir akıllı telefon için gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hele de bu telefonun 6.21 inch değerde ekranı varsa. Cihazın ön tarafında herhangi bir fiziksel tuşa yer verilmezken, ön üst tarafında damla çentik yer alıyor, ki burada ön kamera konumlandırılmış. Cihazın ekran çerçeve oranı %83.1, ki bu da gayet iyi. Çoğu kez cihazı tek elde tutarak kullanmanız da kolay. Arka tarafa baktığımızda ise, porselen hissi uyandıran, pürüzsüz bir tasarım karşılıyor bizi. Özellikle ışık altında çok hoş görünüyor, ama kir ve parmak izi tuttuğunu, uzun süreli kullanımlarda avuçta terlemeye yol açtığını, avuçta kaymalara sebebiyet verdiğini de söylemeliyiz. P smart 2019’un gece siyahı, Aurora mavisi ve safir mavisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Özellikle Aurora mavisi çok şık. Bu arada, arka tarafta dikkat çeken diğer iki detay da dual kamera sistemi ve parmak izi okuyucu sensör. Detaylarından birazdan söz edeceğiz.

Güvenliğin ön planda olduğu bir telefon P smart 2019’un arka tarafında parmak izi okuyucu sensör yer alıyor. Konumu itibarıyla işaret parmağınızla rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Sensör, oldukça hızlı çalışıyor. Bunun yanında telefonda yüz tanıma sistemi de mevcut. Düşük ışıklı koşullarda bile iyi performans sunduğunu söylemeliyiz. 6.21 inch değerde ekran ile dünya kadar detay avuçlarınızda Günümüz akıllı telefonlarında ekranlar giderek büyürken çerçeveler de inceliyor. Bunun güzel örneklerinden bir tanesi de 6.21 inch ekranı bulunan P smart 2019. IPS LCD teknolojisi üzerine inşa edilen ekran, 2340 x 1080 çözünürlük sunuyor. Ayrıca görüntüleme oranı da 19.5:9. Ekran ayarlarına giderek renk sıcaklığı üzerine düzenlemeler yapabiliyor, göz konforu modu sayesinde zararlı mavi ışık unsurundan kurtulabiliyor, böylece uzun süreli kullanımlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonun iç ve dış mekan kullanımlarındaki parlaklık ve detay netlik seviyesi gayet iyi. Bir şeyler izleyin, okuyun ya da oynayın. Hatta isterseniz aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak hem büyük ekrandan yararlanın hem de vakit kazanın. Tabii aynı anda iki uygulama çalıştırınca cihazda performans düşüşleri de gözleniyor.

12nm üretilen Hisilicon Kirin 710 çipsetiyle geliyor Cihazdan Hisilicon Kirin 710 çipseti bulunuyor. Bunun yanında 3GB RAM değeri ve 64GB dahili depolama özelliği de mevcut. Huawei’nin üzerinde durduğu bir konu da bu cihazın çift sim kart takılabilir olması. Tabii isterseniz bir kart yerine microSD de yerleştirebiliyorsunuz. Android 9 işletim sistemiyle gelen cihazda yine Huawei’nin güncel arayüzü kullanılıyor. Kullanımı gayet kolay. AnTuTu’da 131381 puan alan telefon, Geekbench 4’te tek çekirde 1528, çift çekirdekte de 5428 puan aldı. Yaptığımız oyun testlerinde, Super Mario Run gibi oyunları rahatlıkla oynayabildik. Sonrasında, teknik açıdan daha gelişmiş ve dolayısıyla daha fazla güce ihtiyaç duyan PUBG gibi bir oyunu denedik ve cihaz, bu oyunu da … seviyede açtı, rahatlıkla oynamamıza imkân sundu. Uzun süreli oyun deneyimlerinde ciddi bir ısınma düzeyiyle de karşılaşmadık. Gelelim kameralara Telefonun arka tarafında 13+2MP’den oluşan dual kamera sistemi yer alıyor. Bu kameralardan 2MP değerde olanın fotoğraflara derinlik katmak amacıyla işlev gördüğünü ve bokeh efektli fotoğraflar için iyi işler çıkardığını söylememiz lazım. 13MP kamera, özellikle iyi ışıklı ortamlarda iyi fotoğraflar yakalamanız için ideal. Video tarafında da 60FPS’de 1080 videolar çekebiliyorsunuz. Bir de, video boyutunda tasarruf etmeniz için H265 biçim seçeneği de mevcut.