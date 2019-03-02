Huawei P30 ailesi detaylarıyla karşımızda

Samsung’un MWC’de Galaxy S10 ailesini duyurmasıyla birlikte gözler Huawei cephesine çevrildi. Mart ayının sonunda duyurulacak olan P30 ailesi, her geçen gün yeni detaylarıyla karşımıza çıkıyor. Bu kez de ailenin üst düzey ikilisine ait basın görselleri gün yüzüne çıktı.

Sızdırılan yeni görseller oldukça net. P30 ve P30 Pro ikilisi pek çok yönden birbirine yakın iki model olsa da, ilk bakışta tasarımsal bazı farklar göze çarpıyor. Ön kısma baktığımızda su damlası çentiğine sahip, dar çerçeveli iki panel görüyoruz. Ancak sağ tarafta yer alan P30 Pro’nun kenarlarında kavis bulunduğunu ve dolayısıyla “daha çerçevesiz” bir görüntü yakaladığını söyleyebiliriz. Ayrıca parmak izi okuyucunun iki modelde de ekrana gömülü olacağını hatırlatalım.

Hemen arkayı çevirdiğimizde oldukça benzer tasarım çizgilerine rastlıyoruz. Her iki cihazda da köşede dikey üçlü kamera kurulumu yer alıyor ve Huawei logosunun konumlandırması aynı. Fakat P30 Pro bu noktada bir kez daha farkını ortaya koyuyor.

Ağabey model, P30’a kıyasla geliştirilmiş otomatik odaklama sistemi için fazladan bir sensör adasına yer açmış. Bu adanın hemen altına ise Time of Flight denen bir mesafe ölçer yerleştirilmiş. Bu sensör, bokeh efekti sağlamak için derinlik hesabı yapabiliyor ve böylece daha iyi portre çekimler yapabilmeyi vaat ediyor.

Bu arada üçlü kameranın kendi işlevi ise ana kamera + geniş açı + telefoto olarak ayrılmış durumda.

Kirin 980 yongasetiyle beraber gelecek olan ikili, büyük bir sürpriz olmazsa 26 Mart’ta resmen lanse edilecek.

Samsung Galaxy S10+ kutu açılış videosu (Unboxing)



