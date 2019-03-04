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Huawei P30 ailesinin ayak sesleri yaklaşıyor

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TEKNOLOJİ  | 04.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

Huawei P30 ailesinin uygun fiyatlı üyesi P30 Lite, Çin’in sertifika kurumu TENAA’den geçti. Modelin tasarımı ortaya çıktı.

Huawei P30 ailesinin ayak sesleri yaklaşıyor

Çinli şirketin 26 Mart’ta duyurmayı planlandığı P30 ailesinde sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz gün P30 ve P30 Pro’nun basın görsellerinin ortaya çıkmasının ardından, bugün de P30 Lite‘a ait yeni fotoğraflar basına yansıdı.

İsmen Galaxy S10e ve iPhone Xr‘a rakip olarak pazarda yerini alacak olan P30 Lite, tasarımıyla ağabeylerinden biraz farklı gözüküyor. Bildiğiniz üzere P30 ve P30 Pro, su damlası çentiği, üçlü arka kamera ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip. Bunlara karşın Lite modelde, (fotoğrafta gözükmüyor olsa da) küçük bir çentik, üçlü arka kamera ve arkaya yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu yer alacak. Ayrıca çift tonlu flaş yerine tek tonlu flaşa yer verilecek.

Teknik özellik tarafında da bazı kırpmalara rastlayacağız. Bunlardan ilki elbette yongasetinin değişikliği olacak. Huawei, Lite modelde Kirin 980 yerine Kirin 710‘u tercih edecek. Ayrıca 4/6 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Huawei’nin bu orta seviye telefonu, ismen Galaxy S10e ve iPhone Xr’a rakip olacakmış gibi gözükse de işin teknik boyutunda onlardan geride kalacağı açıkça ortada. Bu modeller, ana modellerle aynı yongasetini kullanıyor ve seviye açısından daha üst sınıfta bulunacaklar. Dolayısıyla P30 Lite‘ın fiyatı, “isim rakiplerine” kıyasla daha uygun olacaktır.
26 Mart‘ta lanse edilecek olan P30 üçlüsünün haberlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei P30 TENAA

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