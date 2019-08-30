Huawei P30, dual tone renk seçeneklerine kavuşuyor

Bildiğiniz gibi Google, Pixel modellerinin arka bölümünde çift renk kullanıyor. Telefonun arka bölümünün bir kısmı mat koyu siyah iken, üst bölümlere doğru parlak siyah renge yer veriliyor. Dual tone yani ikili ton olarak isimlendirilen bu tasarıma şimdi de Çinli firma geçiş yapacak gibi görünüyor.

Huawei bu renk seçeneklerini şahsen çok beğendiğim gradient renkli modelinde ve siyah modelinde uygulayacak.Gradient modelinin üst yani kamera bölümüne doğru olan bölümü daha çok turkuaz rengine kaçacak.

Siyah renk seçeneğinde ise telefonun arka bölümünün yarısından fazlası beyaz, kameranın olduğu bölüme doğru ise siyah renkleri kullanılacak. Oldukça hoş görünen bu renk seçeneklerinin henüz ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.

Peki, siz bu renk seçenekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Dual tone renk seçenekleri telefonun Premium görünümüne olumsuz etki yapar mı?

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