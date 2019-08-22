Huawei P30 Pro bu sene ödüle doymayacağını göstermeye başladı

Akıllı telefon piyasası son dönemlerde yarışması en zor olanlardan birisi. Hatta Apple bile akıllı telefon üretimi konusunda yarışmakta güçlük çektiği için daha çok hizmet alanını yönelmeye başladı. Çoğunun Çinli üreticilerden oluştuğu bu piyasa, son derece çetin rekabetlere ev sahipliği yapıyor.

Huawei denilince akıllı telefon konusunda ilk akla gelen detay, genellikle fotoğraf kalitesi üzerine oluyor. Düşük ışık performansında bile büyüleyici sonuçlar ortaya çıkarmayı başaran şirket, P30 Pro ile kamerada adeta bir devrim noktası haline gelmişti.

Huawei P30 Pro’ya, Avrupa görüntü ve ses birliği tarafından en iyi akıllı telefon ödülü verildi. Şirket daha önce de bu ödülü aldığı için bir ilk olmayı başardı. Huawei şirketinin P30 Pro modelinde beğenilen bir diğer özellik ToF kamera sensörü oldu. Bu özellik sayesinde bulanıklaştırma işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Genel özellikleri bakımından değerlendirildiğinde şirketin, bu modeli gerçekten de üst düzey performans sergiliyor. Peki sizce de P30 Pro modeli birçok ödül alacak kadar iyi mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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