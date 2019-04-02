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Huawei P30 Pro’ya yakından bakıyoruz

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TEKNOLOJİ  | 02.04.2019 07:20 | Son Güncelleme

Huawei’nin kısa süre önce Paris’te tanıttığı yeni modellerinden Huawei P30 Pro, bugünkü inceleme ürünümüz. Cihazı ilk olarak Paris’teki tanıtım etkinliğinde deneyimlemiş ve olumlu izlenimler elde etmiştik. Günlerce süren test ve deneyimlerimizin ardından şimdi de incelemesiyle karşınızdayız.

Huawei P30 Pro’ya yakından bakıyoruz

Huawei P30 Pro, firmanın yeni gözdesi. 8.41mm kalınlığında ve 192 gram ağırlığındaki telefon, premium bir görüntüye sahip. Ön tarafta oldukça ince ve kıvrımlı çerçeveler dikkat çekiyor. Üst taraftaki damla çentik de rakiplerine kıyasla çok küçük.

Arka tarafa baktığımızda, 9 katmandan oluşan ve ışık seviyesine göre farklılıklar gösteren bir cam tasarım var. Aynı zamanda çok da sağlam tasarlanmış, fakat kir ve parmak izi tutuyor, bu sebeple silikon kılıfla kullanılmasını tavsiye ederiz.

Mobil fotoğrafçılığın kuralları yeniden yazılıyor

P30 Pro’nun en dikkat çekici taraflarından bir tanesini arka tarafta konumlandırılan 4 kameralı özel sistem oluşturuyor. 40 + 20 +8 + TOF olmak üzere 4 farklı kamera ile fotoğraf ve video çekim tarafında oldukça fazla seçeneğe sahip oluyorsunuz. Bu kameraların iki tanesinde optik görüntü sabitleme sistemi yer alırken, 5X optik, 10x hibrit ve 50x dijital zoom kabiliyetleriyle de şaşırtıcı detaylar yakalayabiliyorsunuz. Bunun yanında, 2.5cm’den çekebileceğiniz makro fotoğraflar da size yeni alışkanlıklar kazandırabilir.

Kameralar gerçekten çok hızlı ve çok iyi çalışıyor. İster normal, ister geniş açılı, ister portre, isterseniz de efektli çekimler gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz hızlı, isterseniz de yavaş çekim videolar kaydedebilirsiniz. Telefonda 4K video desteği de mevcut, ancak bu tarafta çok gelişme yok maalesef.

Ön taraftaki 32MP değerdeki selfie kamera da fotoğraf ve video çekimleriniz için fazlasıyla yeterli.

P30’da Huawei’nin Kirin 980 çipseti bulunuyor ve cihaz gerçekten çok performanslı çalışıyor. Arayüz, uygulamalar arası geçişler, uygulama çalıştırma performansları gerçekten çok yüksek. Android 9 işletim sisteminin bulunduğu telefonun anlaşılır bir arayüzü var. Yaptığımız denemelerde de PUBG’yi en yüksek ayarlarda, hiç donmadan akıcı şekilde oynayabildik.

Telefonun ekranı ise 6.37 inch değerde, FHD+ çözünürlük sunuyor ve OLED teknolojisi üzerine inşa edilmiş. İç ve dış mekan kullanımlarına yönelik pek çok görüntüleme profili arasında geçişler yapabiliyorsunuz ve cihazın sunduğu görüntü kalitesi çok iyi.

Pek çok amiral gemisi modelinde olmayan pil ve şarj özellikleri

Son olarak da pil tarafına gelelim. Huawei P30 Pro’nun 4200mAh pili var. Bu pil, hızlı şarj desteği de sunuyor. 40w adaptörle gelen ürün, sıfırdan yüzde 70’ye yarım saatte ulaşabiliyor. Aynı zamanda kablosuz hızlı şarj teknolojisi ve diğer cihazları şarj etme özelliği de bulunuyor. Gerçekten de pek çok amiral gemisinde olmayan özellikleri bir arada toplamayı başarmış.

Toparlamak gerekirse P30 Pro, çok şık ve güçlü bir Android telefon. Çok iyi bir ekrana ve tasarıma da sahip, ama öncelikle kameralarıyla ön plana çıkıyor. Dolayısıyla eğer akıllı telefonunuzda fotoğrafçılık üzerine çok fazla vakit geçiriyor ve yeni heyecanlar arıyorsanız, yeni telefonunuz P30 Pro olabilir.

İnceleme videosunuı izlenek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
huawei akıllı telefon

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