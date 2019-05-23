Mynet Trend

Huawei Play Store yerine Aptoide kullanabilir

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 23.05.2019 08:21 | Son Güncelleme

Google’ın Huawei’nin Android lisansını iptal etmesi ile yeni çıkacak olan Huawei telefonlarında Play Store gibi Google’ın servislerini kullanmak mümkün olmayacaktı. Uygulama mağazası olmayan bir telefonun satış rakamlarına olumsuz etkileyeceğinin farkında olan Huawei, yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Huawei Play Store yerine Aptoide kullanabilir

Android dünyasında Play Store’un dışında farklı uygulama mağazaları yer alıyor. Bunlardan biri de Aptoide. Aptoide CEO’su bugün Huawei’nin bu uygulama mağazasını telefonlarında yer vermek için girişimlerinin olduğunu açıkladı. Her Android telefona kurulabilen Aptoide sayesinde Play Store’da yer alan uygulamaları APK. olarak indirebiliyorsunuz.
Güvenilir bir kaynak olan Aptoide’de maalesef ki Google’ın Play Store’unda yer alan zararlı yazılımlara karşı tarama servisi olan Google Play Protect kullanılmıyor. Bu yüzden bu mağaza tam anlamıyla güvenli bir deneyim sunamayabilir.

Şimdilik bu girişimin kağıt üzerinde olduğunu Huawei tarafından resmi olarak açıklanmadığını belirtelim. Bakalım Huawei ile Google ilerleyen günlerde bir anlaşmaya varabilecek mi?


Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Yeni El Konsolu Playdate Kendine Has Kontrollerle Geliyor!Yeni El Konsolu Playdate Kendine Has Kontrollerle Geliyor!
GOG Galaxy 2.0 İddialı Özelliklerle Geliyor!GOG Galaxy 2.0 İddialı Özelliklerle Geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
huawei play store android Google

En Çok Okunan Trend Haberler

Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

Şike görüntüleri ortaya çıkmıştı! 11 futbolcu için karar verildi

Şike görüntüleri ortaya çıkmıştı! 11 futbolcu için karar verildi

Elbisesi 'hiç giymeseydin' dedirtti

Elbisesi 'hiç giymeseydin' dedirtti

Ünlü şarkıcıdan İmamoğlu iddialarına sert tepki: Kansızlar...

Ünlü şarkıcıdan İmamoğlu iddialarına sert tepki: Kansızlar...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Nadir görülüyordu! 3'ü birden ortaya çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni MacBook Pro modelleri dudak uçuklatan fiyatları ile tanıtıldı

Yeni MacBook Pro modelleri dudak uçuklatan fiyatları ile tanıtıldı

Grid 2, Steam üzerinde ücretsiz olarak oynanabiliyor

Grid 2, Steam üzerinde ücretsiz olarak oynanabiliyor

World War Z neredeyse 2 milyon oyuncuya ulaştı

World War Z neredeyse 2 milyon oyuncuya ulaştı

Man of Medan için çıkış tarihi netleşti

Man of Medan için çıkış tarihi netleşti

Razer, Rixty ve Game Sultan’ı satın alarak yeniden markalaştırdı.

Razer, Rixty ve Game Sultan’ı satın alarak yeniden markalaştırdı.

Game Of Thrones’un finali için kampanya başlatıldı

Game Of Thrones’un finali için kampanya başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.