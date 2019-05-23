Huawei Play Store yerine Aptoide kullanabilir

Android dünyasında Play Store’un dışında farklı uygulama mağazaları yer alıyor. Bunlardan biri de Aptoide. Aptoide CEO’su bugün Huawei’nin bu uygulama mağazasını telefonlarında yer vermek için girişimlerinin olduğunu açıkladı. Her Android telefona kurulabilen Aptoide sayesinde Play Store’da yer alan uygulamaları APK. olarak indirebiliyorsunuz.

Güvenilir bir kaynak olan Aptoide’de maalesef ki Google’ın Play Store’unda yer alan zararlı yazılımlara karşı tarama servisi olan Google Play Protect kullanılmıyor. Bu yüzden bu mağaza tam anlamıyla güvenli bir deneyim sunamayabilir.

Şimdilik bu girişimin kağıt üzerinde olduğunu Huawei tarafından resmi olarak açıklanmadığını belirtelim. Bakalım Huawei ile Google ilerleyen günlerde bir anlaşmaya varabilecek mi?



