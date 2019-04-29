Huawei, pop-up ön kameraya sahip ilk modeli için gün sayıyor

Huawei P Smart Z gücünü Kirin 710 yonga setinden alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan modelin dahili depolama hafızasının min. 64GB olacağı belirtiliyor. Muhtemelen kullanıcı tercihine göre dahili depolama alanı daha yüksek olan modeller de satışa sunulacaktır.

4000 mAh kapasiteye sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenen P Smart Z, arka tarafında 16MP + 2MP’lik çift ana kamera modülüyle gelecek. Telefonun ön kısmında ise pop-up tarzında 16MP’lik selfie kamerası yer alacak.

2340 x 1080 piksel çözünürlükte 6.59 inçlik uçtan uca ekranı ile dikkat çeken Huawei P Smart Z 210 euro civarında bir fiyattan satılacak.

Henüz netlik kazanmamış olsa da telefonun siyah, yeşil ve mavi renk seçenekleriyle kullanıma sunulması bekleniyor.

Son dönemde pop-up ön kameraya sahip model sayısında önemli bir artış mevcut. Oppo ve Vivo’nun öncülük ettiği bu tasarım, özellikle Asya pazarında hayli rağbet görüyor.

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