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Huawei ve Meitu’dan müthiş işbirliği

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TEKNOLOJİ  | 15.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

Huawei kullanan herhangi bir kullanıcıya bu akıllı telefonları neden tercih ettiğini sorarsanız muhtemelen sizlere kamerası için olduğunu söyleyecektir. Gerçekten de Huawei en iyi kameralara sahip ancak bunu neden daha iyi hale getirmesin ki.

Huawei ve Meitu’dan müthiş işbirliği

OnePlus gibi akıllı telefon üreticileri bile Huawei cep telefonlarının kameralarından faydalanıyor. Bu nedenle Huawei kamera konusundan çok iyi ve bu şöhretini devam ettirmek istiyor. Şirket Meitu kuruluşuyla  görüşmelerini başlattı. Görüşmeler sonucunda birlikte çalışma kararı aldılar.

Bundan kısa bir süre önce Xiaomi şirketi Meitu’yu satın aldı ve kuruluşun önemli bir bölümünü elde etti. Huawei ise kamera birimi ile görüşmelere başladı ve bu görüşmeler sonucunda yeni çıkacak kameralarında da Meitu algoritmalarını kullanmaya karar verdi.

meitu-kamera

Xiaomi firmasının Meitu kuruluşunu satın aldığından beri, kamera konusunda ciddi bir yükseliş kaydettiğini söyleyebiliriz. 2019 Huawei Geliştirici Konferansın’da  Huawei de bu şirket ile birlikte çalışacağını söyledi. Ayrıca Harmony OS işletim sistemi
tanıtılırken aynı zamanda Huawei’nin yol haritası da belirlendi.

Huawei her ne kadar ABD ambargosuna maruz kalsa bile, yine de kolay pes etmedi ve kendisini sürekli olarak geliştirmeye çalışıyor. Peki sizce de şirketin bu tür kararlar alması akıllı telefon satışlarını önemli yönde etkileyecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
huawei Meitu

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