Huawei Watch GT inceleme altında

Huawei’nin yeni yakışıklısı Huawei Watch GT, iki farklı versiyon olarak teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor: Klasik ve spor. Bizim elimize klasik versiyonu geldi. Öncelikle, saatin 10.6mm incelik ile pek çok akıllı saate kıyasla daha ince olduğunu söylemeliyiz. Sonrasında, saatin kayışlarının pinli yapıda geldiğini belirtelim. Böylece herhangi bir saatçiye giderek pinli pek çok farklı kayışı da saatinizde deneyebilirsiniz. Yuvarlak bir ekran tasarımını bulunan ürünün çerçevesinde Samsung modellerinde görmeye alışık olduğumuz bir bezel yapı bulunmuyor. Ha tabii ki olmak zorunda değil. Paslanmaz çelik çerçevesi bulunan saat, deri ve silikon malzemenin kullanıldığı kayışa sahip. Aynı zamanda 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı. Ekranda dokunmatik bir mekanizma ve sağ yan tarafta da iki tane fiziksel tuş bulunuyor. Bu sayede kullanım zor değil. Huawei Watch GT’nin kutusunda bir adet dairesel şarj pedi, bir tane de USB Type-C kablo çıkıyor. Bunlar oldukça güzel detaylar. Zira telefonunuzda Type-C kablosu kullanıyorsanız, saatiniz için de ekstra kablo taşımanıza gerek kalmayacaktır. Zaten birazdan da bahsedeceğimiz üzere, pil performansı konusunda oldukça iddialı bir ürün.

1.39 inch değerde Amoled ekran



Saatin 1.39 inch değerde ekranı var. 454 x 454 çözünürlük sunan bu ekran, Amoled teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve hem iç hem de dış mekan kullanımlarında net görüntüler sunabiliyor. Parlaklık düzeyi de gayet iyi. Dokunuşlara verilen tepkiler ise o kadar da hızlı değil. Tabii burada cihazın teknik özelliklerinin de payı büyük. Watch GT’de 128MB dahili depolama ve 16MB değerde RAM bulunuyor. Bunlar haliyle pek yüksek değerler değil. Huawei’nin belirttiğine göre saat, sektördeki ilk çift çipset mimarisine sahip ve bu sayede pil tüketiminde ciddi bir tasarruf sağlanıyor. Bu sağlanırken de arayüzdeki akıcılık es geçilmiş diyebiliriz. Diğer pek çok akıllı saate kıyasla Watch GT’nin akıcı bir arayüzü olduğunu söylemek güç. İşletim sistemi pek iddialı değil



Bir diğer önemli nokta da bu saatin kullandığı işletim sistemi. Lite OS ile gelen saat, watchOS, Wear OS ve Tizen OS’a kıyasla pek parlak değil. Örneğin, saatinizde arayüz seçenekleriniz kısıtlı. Bildirimler tarafında diğer işletim sistemlerinin sunduğu kadar fazla seçenek yok. Gelen aramalara cevap veremiyor ya da saatiniz üzerinden bir arama gerçekleştiremiyorsunuz.

“Uygulama marketine giderek farklı uygulamalar yükler ve daha gelişmiş bir deneyim elde ederim” diye düşünüyorsanız da hiç düşünmeyin. Lite OS, cidden adından da anlaşılacağı üzere ana hatlar üzerine kurulu, az güç tüketimiyle belli başlı ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir sistem gibi görünüyor şu an. Gerçek zamanlı olarak kalp ritminizi takip edin, uyku kalitenizden haberdar olun



Saat, sensörleriyle gerçekten çok iddialı. Ürün, TruSeen 3.0 teknolojisiyle gerçek zamanlı olarak nabzınızı ölçüyor. Bu oldukça güzel bir özellik. Daha sonra telefon ekranınızdan farklı saatlerde nabzınızın ne durumda olduğunu da görebiliyorsunuz. Ürünün farklı spor türlerine göre farklı programlar sunması ve yaptığınız aktiviteleri yüksek hassasiyetle takip etmesi çok güzel. Örneğin, eğer yüzecekseniz bunun açık denizde mi yoksa havuzda mı olacağını seçebiliyorsunuz. Saatiniz ona göre aktivite takibi yapabiliyor. Gelelim uyku takibi tarafına. TruSleep 2.0 teknolojisi sayesinde cihaz sizin uyku aşamalarınızı anlık olarak takip edip daha sonra değerlendirme yapabilmeniz için size sunuyor. Hafif uyku ve derin uyku evreleri hakkında bilgiler vererek daha iyi bir uyku deneyimine erişebilmeniz için yardımcı oluyor.