Huawei yaptırımı Samsung’un gelirini etkiledi

Samsung şirketinin gelir raporu içerisinde, muhtemelen Huawei ile ilgili detaylar bulunmasa bile yine de etkileri gözlemlenebilecek. ABD kaynaklı yazılımların satışını yapan Samsung, bunun önemli bir bölümünü Huawei’ye gerçekleştiriyordu.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, bütün gelirinin %67’ye yakın kısmından yonga satışlarından kazanıyor. Bu nedenle şirket için bu tarz yazılımlar son derece mühim.

Güney Koreli teknoloji devi her ne kadar ürün bombardımanına devam etse bile, yine de gelirinin önemli bir bölümünün yazılımlardan gelmesi onu dışa bağımlı hale getiriyor. Huawei gibi kuruluşlar bu nedenle beklenmedik etkilerde bulunabiliyor.

Gelen son sızıntılara göre şirketin, envanterinde bulunan DRAM ve NAND yongalarında büyük indirimler yapmaya başladığı ifade ediliyor. Muhtemelen Samsung’un, Huawei nedeniyle zor durumda kalsa bile bunu profesyonel bir şekilde atlabileceğini söyleyebiliriz. Peki sizce de Samsung, Huawei yatırımlarından kötü etkilenmeden bu süreci atlatabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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