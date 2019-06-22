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Huawei yeni bir yonga ile ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 22.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Huawei, orta segmentteki modellerini daha da güçlendirmek için Kirin 810 ile ortaya çıktı.

Huawei yeni bir yonga ile ortaya çıktı

Akıllı telefon sektörünün geneline baktığımızda, yonga seti tarafında belli başlı isimlerin var olduğunu görüyoruz. Bilindiği üzere sektörde boy gösteren pek çok üretici, Qualcomm ya da Mediatek tarafından üretilen yonga setlerini kullanmayı tercih ediyor.

Fakat bunların yanı sıra kendi ürettiği yonga setleriyle yola devam kararı alan şirketler de mevcut. Nitekim bu şirketlerin sayısı bir eldeki parmak sayısı kadar bile değil.

Kendi yonga setini üreten 3 şirket var!

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere, kendi yonga setiyle yola devam eden 3 şirket bulunuyor. Bunlar Huawei, Samsung ve Apple. Gerçi son dönemlerde Xiaomi’nin de bu konuda önemli adımları oldu. Fakat yine de Çinli üretici henüz dışa bağımlı yapısından kurtulabilmiş değil.

Bu konuda en istikrarlı iki ismin ise Apple ve Huawei olduğu söylenebilir. Çünkü Samsung kendi yonga setlerinin yanı sıra ağırlıklı olarak Qualcomm yonga setlerini de kullanıyor. Lakin Huawei ve Apple genel olarak kendi ürettikleri yonga setlerini tercih ediyorlar.

Görünen o ki önümüzdeki günlerde Huawei yonga seti tarafında elini daha da güçlendirecek bazı önemli adımlar atacak.

Sızdırılan son bilgilere göre, Çinli üretici 7nm üretim sürecini orta segmente taşımaya hazırlanıyor. Malum 7nm’lik üretim süreci şimdilik yalnızca üst segment yonga setlerinde kullanılmakta. Bu üretim sürecine tabi tutulan yonga setleri ise Snapdragon 855, Kirin 980 ve Apple’ın A12 yongası.

7nm üretim süreci orta segmente taşınıyor

Yonga setinin üretim süreci ne kadar küçültülürse, verim ve performans da aynı oranda artıyor. Ayrıca güç tüketimi de önemli ölçüde azalmış oluyor.

Dolayısıyla orta segmente hitap eden yonga setlerinde bu üretim sürecine geçilecek olması, güç, performans ve pil ömrü açısından önemli diyebiliriz.

Huawei’nin orta segmentteki yeni oyuncusu Kirin 810, 7nm üretim sürecine sahip orta seviye ilk yonga seti olacak. Bu yonga setinin performans anlamında Kirin 980’e yakın bir yerde konumlanması bekleniyor.

Ayrıca bu yonga setini taşıyan Huawei ve Honor modellerinin, segmentlerindeki rakiplerine nazaran daha parlak bir performansa sahip olmaları da normal bir sonuç olacaktır.

Herşeyi bir kenara bırakırsak, Huawei’nin Kirin 810 ile orta segmentteki dengeleri değiştireceğini varsayabiliriz. Elbette bunu söylerken son dönemde Çinli üretici üzerine kurulmuş olan baskıyı da es geçmemek gerekiyor.

Muhtemelen, Huawei şu aralar ağzıyla kuş da tutsa, kullanıcıların ön yargısını yıkmayı başaramaz. Yine de donanım anlamında Çinli üreticinin Kirin 810 ile rakiplerinin önüne geçtiğini söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
huawei Kirin 810

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