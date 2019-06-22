Huawei yeni bir yonga ile ortaya çıktı

Akıllı telefon sektörünün geneline baktığımızda, yonga seti tarafında belli başlı isimlerin var olduğunu görüyoruz. Bilindiği üzere sektörde boy gösteren pek çok üretici, Qualcomm ya da Mediatek tarafından üretilen yonga setlerini kullanmayı tercih ediyor.

Fakat bunların yanı sıra kendi ürettiği yonga setleriyle yola devam kararı alan şirketler de mevcut. Nitekim bu şirketlerin sayısı bir eldeki parmak sayısı kadar bile değil.

Kendi yonga setini üreten 3 şirket var!

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere, kendi yonga setiyle yola devam eden 3 şirket bulunuyor. Bunlar Huawei, Samsung ve Apple. Gerçi son dönemlerde Xiaomi’nin de bu konuda önemli adımları oldu. Fakat yine de Çinli üretici henüz dışa bağımlı yapısından kurtulabilmiş değil.

Bu konuda en istikrarlı iki ismin ise Apple ve Huawei olduğu söylenebilir. Çünkü Samsung kendi yonga setlerinin yanı sıra ağırlıklı olarak Qualcomm yonga setlerini de kullanıyor. Lakin Huawei ve Apple genel olarak kendi ürettikleri yonga setlerini tercih ediyorlar.