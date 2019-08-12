Huawei yeni işletim sistemi HarmonyOS neler sunuyor?

Huawei’nin Android’e alternatif bir işletim sistemi geliştireceği 1-2 aydır konuşuluyordu. Bugün ise merakla beklenen işletim sistemi tanıtıldı.

Çin’de HongmengOS olarak isimlendirilecek olan işletim sistemi küreselde HarmonyOS olarak adlandırılacak. Etkinlikte fazla detay vermeyen Huawei, bu işletim sisteminin akıllı telefonların yanında, akıllı hoparlör, sensörler ve IoT yani nesnelerin interneti cihazlarında kullanılacak.

Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Google’ın çatısı altındaki Android bile son 1-2 yıldır toplama evresine geçmiş durumda. Piyasada iOS ve Android’e rakip 3. bir mobil işletim sistemine gerek olmadığını ve bu işletim sisteminin tutunmasının 5-6 yılı bulacağını düşünüyorum. Intel ve Nokia ile geliştirilen MeeGo ve Microsoft bakın altını çiziyorum yazlım devi Microsoft’un Windows Mobile platformu bile kullanılmadı ve tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı.

Yaşanan bu süreci göz önünde bulundurursak; HarmonyOS’i Huawei ve diğer Çinli telefon üreticileri kullansa bile, bu platforma uygulama geliştirecek olanların çoğu Avrupalı geliştiriciler olacak. Bu yüzden Huawei’nin işletim sistemi uygulama konusunda çok zorluk çekecektir.

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