Huawei yeni nesil Matebook’un lansmanını erteledi

Huawei’nin önümüzdeki günlerde CES Asia etkinliğinde yeni nesil Matebook modellerini tanıtacaktı. Ancak bu tanıtım sürpriz bir şekilde ertelendi. Bu ertleme kararının sebebi henüz net olarak belirtilmemesi gözlerin Microsoft ve Intel’e çevrilmesine neden oldu.

Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginliğin bitmesi bekleniyor. Aksi durumda Matebook modelleri tanıtılsa bile Windows 10 ve Intel işlemci kullanma noktasında Huawei dar boğaza girebilir.

Bazıları Huawei’nin yeni işletim sistemini geliştirmesi, Amerika’ya geri adım attıracağını düşünüyor. Ancak böyle bir şeyin olmayacağını belli. Muhtemelen Çin, backdoor muhabbetinden vazgeçecek ve kontrolü Amerika’ya verecek. Aksi durumda Amerika geri adım atmayacaktır.

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