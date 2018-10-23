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Hüdaverdi yıllar sonra ortaya çıktı! Tanımak imkansız

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

Babasının gayretleriyle 5 yaşında Yeşilçam'a adım atan ve 'Hüdaverdi' karakteriyle akıllara kazınan 52 yaşındaki Önder Tekin, yeniden film setlerine dönmek istediğini söyledi.

Hüdaverdi yıllar sonra ortaya çıktı! Tanımak imkansız

Sezgin Burak’ın senaryosunu yazdığı, Lale Oraloğlu’nun yönettiği 1971 yapımı “Bizimkiler Hüdaverdi-Pırtık” filminde, Haldun Dormen, Suna Pekuysal, İhsan Yüce, Ercan Yazgan gibi usta oyuncularla kamera karşısına geçen Önder Tekin, Gaziantep’te ortaya çıktı. “Hüdaverdi”nin yanı sıra “Ezilenler” filminde de rol alan, ardından beyazperdeye veda eden Tekin, endüstri meslek lisesindeki eğitiminin ardından teknisyenliğe başladı. Memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Tekin, şimdi ise emekliliğin tadını çıkarıyor. Babasının tiyatrocu olduğunu belirten Tekin, onun gayretleriyle sinema hayatına başladığını “Hüdaverdi” karakteri için yapılan seçmelere de fotoğraflarını babasının gönderdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

“Lale Oraloğlu’nun yöneteceği filmde çizilen bir tip vardı. O tipe uygun bir çocuk aranıyordu. Afacan, güzel, şımarık aynı zamanda iki ön dişi olmayan bir çocuk olacaktı. Ne rastlantıdır ki benim de dişlerim kırılıyor. Afacanlık, şımarıklık zaten var. Türkiye genelinde bir yarışma açıldı. Hüdaverdi rolünde oynamak üzere ben seçildim. Böylece sanat hayatına girdim. Hüdaverdi seri olarak devam edecekti ama senarist Sezgin Burak ölünce seri yarıda kaldı.”

‘HÜDAVERDİ FENOMEN OLDU’

Hüdaverdi filminde çok güzel zamanlar geçirdiğini söyleyen Tekin, “Hiçbir zaman argo kelimeler kullanmadık, komedi yaparken de seyirciyi güldürecek şekilde yaptık. Bazı sahnelere sonradan gülersiniz, bak filmin gülme sahnesi buradaymış dersiniz. Şimdiki filmlerde başından gülüyorlar. Hüdaverdi bir defa yapıldı, fenomen oldu. Çocuğun orada yapmış olduğu hareketler çok sevilmişti. Setten unutamadığım anılarım var. Yemek salonu vardı, orada top oynamayı çok seviyordum. Rahmetli İhsan Yüce’nin giymiş olduğu pantolonun kurdelesini çekerdim. Küçük bir köpek vardı, onunla gezerdim. Hatta beni sürüklemişti. Lale Oraloğlu ne görsem, istesem alıyordu. Mesela filmin yağmurlu bir sahnesinde ağır bir gribe yakalanmıştım, filme ara vermişlerdi” dedi.

TEKLİF BEKLİYOR

O dönem başrol oynayan en küçük çocuk oyuncunun kendisi olduğunu dile getiren Tekin, setleri özlediğini belirtti. Okul hayatı başladığı için sinemayı bıraktığını anlatan Tekin, “Ezilenler filminden sonra da teklif geldi ama okul hayatım başladı. Önce eğitimimizi tamamlayalım dedik.” dedi. Yılmaz Güney’in kendisini görmek için sete geldiğini ve bu olayı unutamadığını ifade eden Tekin, “Babamın söylediğine göre ‘Canım Kardeşim’ filmi için de beni düşünmüşler. Babam role uygun olmadığımı söylemiş. Ünlü olmak güzel bir şey. Fakat ben yıllarca ortaya çıkmadım. Çocuklarım şöhretimden rahatsızlık duymasınlar, bunu kendilerine dezavantaj olarak görmesinler istedim. Aradan belli zaman geçince insanlar merak etmeye başladı. Benim yerine çıkanlar, Hüdaverdi olduğunu iddia edenler var. Bir Hüdaverdi varsa o da benim ve Gaziantep’te yaşıyorum. Tanıyanlar neden bıraktığımı soruyorlar. Şartlar onu gerektiriyordu. Teklif gelirse, kendi karakterime uygun olursa oynarım. Artık zamanı geldi” açıklamasını yaptı. (AA)

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