Hüdaverdi yıllar sonra ortaya çıktı! Tanımak imkansız

Sezgin Burak’ın senaryosunu yazdığı, Lale Oraloğlu’nun yönettiği 1971 yapımı “Bizimkiler Hüdaverdi-Pırtık” filminde, Haldun Dormen, Suna Pekuysal, İhsan Yüce, Ercan Yazgan gibi usta oyuncularla kamera karşısına geçen Önder Tekin, Gaziantep’te ortaya çıktı. “Hüdaverdi”nin yanı sıra “Ezilenler” filminde de rol alan, ardından beyazperdeye veda eden Tekin, endüstri meslek lisesindeki eğitiminin ardından teknisyenliğe başladı. Memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Tekin, şimdi ise emekliliğin tadını çıkarıyor. Babasının tiyatrocu olduğunu belirten Tekin, onun gayretleriyle sinema hayatına başladığını “Hüdaverdi” karakteri için yapılan seçmelere de fotoğraflarını babasının gönderdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

“Lale Oraloğlu’nun yöneteceği filmde çizilen bir tip vardı. O tipe uygun bir çocuk aranıyordu. Afacan, güzel, şımarık aynı zamanda iki ön dişi olmayan bir çocuk olacaktı. Ne rastlantıdır ki benim de dişlerim kırılıyor. Afacanlık, şımarıklık zaten var. Türkiye genelinde bir yarışma açıldı. Hüdaverdi rolünde oynamak üzere ben seçildim. Böylece sanat hayatına girdim. Hüdaverdi seri olarak devam edecekti ama senarist Sezgin Burak ölünce seri yarıda kaldı.”