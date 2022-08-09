Bağ eş anlamlısı nedir? Bağ kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Bağ kelimesinin günlük yaşamda kullanım alanı oldukça geniştir. Birçok anlamda kullanılabilir; iki şeyi birbirine ya da birçok şeyi topluca birbirlerine tutturmak, bağlamak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne ya da bu tür nesnelere yapılan düğüm anlamında kullanılabilir. Bununla birlikte herhangi bir meyve sebzenin yetiştirildiği toprak bahçesi anlamında da kullanılması mümkündür.

Bağ kelimesi birçok atasözü ve deyimde kullanılmaktadır. Örnek verecek olursak;

Bağ bayırda, tarla çayırda; her şey kendisi için belirlenmiş en uygun yerde verimli olur.

Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur; istenilen bir şeyin iyi olabilmesi için sürekli olarak onunla ilgilenmek gerekir anlamında kullanılmaktadır.

Kullanım alanı çok geniş olan bağ kelimesinin eş anlamlılarını bilmek de, dilin doğru kullanımı ve akıcı anlatım açısından oldukça önemlidir.

Bağ Kelimesinin Eş Anlamı Nedir?

Bağ kelimesi, iki nesneyi birbirine bağlama, meyve sebzelerin yetiştirildiği toprak parçası ve aileler arasındaki ilişki anlamında kullanılır.

Bu anlamlar doğrultusunda baktığımızda bağ kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler; ilişki, demet, rabıta, deste, bağlam ile aynı anlama gelirler.

Bağ Kelimesinin Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler

Yazılı ve sözlü olarak karşımıza her daim çıkan bağ kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bağ eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak;