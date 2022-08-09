Bağ eş anlamlısı nedir? Bağ kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Bağ kelimesinin günlük yaşamda kullanım alanı oldukça geniştir. Birçok anlamda kullanılabilir; iki şeyi birbirine ya da birçok şeyi topluca birbirlerine tutturmak, bağlamak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne ya da bu tür nesnelere yapılan düğüm anlamında kullanılabilir. Bununla birlikte herhangi bir meyve sebzenin yetiştirildiği toprak bahçesi anlamında da kullanılması mümkündür.
Bağ kelimesi birçok atasözü ve deyimde kullanılmaktadır. Örnek verecek olursak;
Kullanım alanı çok geniş olan bağ kelimesinin eş anlamlılarını bilmek de, dilin doğru kullanımı ve akıcı anlatım açısından oldukça önemlidir.
Bağ kelimesi, iki nesneyi birbirine bağlama, meyve sebzelerin yetiştirildiği toprak parçası ve aileler arasındaki ilişki anlamında kullanılır.
Bu anlamlar doğrultusunda baktığımızda bağ kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler; ilişki, demet, rabıta, deste, bağlam ile aynı anlama gelirler.
Yazılı ve sözlü olarak karşımıza her daim çıkan bağ kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bağ eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak;