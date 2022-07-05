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  4. Hugh Jackman ile özdeşleşen Wolverine rolü için Taron Egerton’la görüşmeler başladı

Hugh Jackman ile özdeşleşen Wolverine rolü için Taron Egerton’la görüşmeler başladı

05.07.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 tarihli "Rocketman" filminde Elton John'a hayat veren ve performansıyla büyük beğeni toplayan Taron Egerton Wolverine rolü için Marvel ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Hugh Jackman ile özdeşleşen Wolverine rolü için Taron Egerton’la görüşmeler başladı

Egerton’un Hugh Jackman ile özdeşleşen Wolverine rolü için Kevin Feige ve diğer Marvel Studio yöneticileriyle görüştüğünü açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı.

The New York Times ile gerçekleştirdiği röportajda, rolü Hugh Jackman'dan devralıp hem X-Men hem de Avengers serilerinin merkezinde yer alan karakteri oynama arzusunu dile getiren Egerton, “Bunu söylemenin yanlış olacağını düşünmüyorum. Heyecanlanırdım ama aynı zamanda endişelenirdim, çünkü Hugh bu rolle o kadar bağlantılı ki, bunu başka birinin yapması çok zor mu diye merak ediyorum. Ama umarım gerçekleşirse, bana bir şans verirler.” dedi.

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Hugh Jackman taron egerton wolverine
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