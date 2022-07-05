Hugh Jackman ile özdeşleşen Wolverine rolü için Taron Egerton’la görüşmeler başladı

Egerton’un Hugh Jackman ile özdeşleşen Wolverine rolü için Kevin Feige ve diğer Marvel Studio yöneticileriyle görüştüğünü açıklaması hayranlarını heyecanlandırdı.

The New York Times ile gerçekleştirdiği röportajda, rolü Hugh Jackman'dan devralıp hem X-Men hem de Avengers serilerinin merkezinde yer alan karakteri oynama arzusunu dile getiren Egerton, “Bunu söylemenin yanlış olacağını düşünmüyorum. Heyecanlanırdım ama aynı zamanda endişelenirdim, çünkü Hugh bu rolle o kadar bağlantılı ki, bunu başka birinin yapması çok zor mu diye merak ediyorum. Ama umarım gerçekleşirse, bana bir şans verirler.” dedi.



