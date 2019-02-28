Hugh Jackman'lı The Greatest Showman'ın devamı geliyor

Geçtiğimiz gişe listelerine zirveden giriş yapan ve uzun bir süre orayı bırakmayan The Greatest Showman'in devam filmi geliyor. P.T. Barnum'un gerçek yaşamından ilham alınarak beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmeni Michael Gracey, konuyla ilgili açıklamada bulundu: "Bir film başarılı olduğunda devamının talep edilmesi normal karşılanır. Şimdi ise bu konu hakkında görüşmeler ve çalışmalar başlatıldı" dedi.
Geçtiğimiz günlerde 16 yılı aşkın bir süredir canlandırdığı Wolverine karakteriyle bir süper kahramanı en uzun süre oynayan aktör olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman'ın, yeni filmde tekrar başrolde olacağına kesin gözüyle bakılıyor. İlk filmdeki muhteşem performanslarıyla hafızalara kazınan Michelle Williams, Zac Efron ve Zendaya gibi isimlerinse yeni projedeki gelecekleri şimdilik bilinmiyor. Devam projesinin ilk filmle ne kadar bağlantılı olacağı ve hikayesindeki odak noktasının ne olacağı henüz netlik kazanmış değil. Hugh Jackman daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu filmi ve karakteri çok sevdim. Bu film, hayatımın en harika kısımlarından birini oluşturuyor. Eğer gerçekten bu film ile ilgili doğru yönde olduğumu hissettiren bir fırsat tanınırsa, şapkamı kafama geçirir ve filme geri dönerim" demişti.
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