Hugh Jackman ve Patrick Stewart Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı

Marvel sinematik evreninin X-Men karakterlerinden Wolverine’i canlandıran karizmatik aktör Hugh Jackman ile ve Profesör Charles Xavier’i canlandıran usta aktör Patrick Stewart Marvel karakterini en uzun süre canlandıran oyuncular olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adlarını yazdırdı.

2000’li yılların başında başlayan süper kahraman filmleri furyasının demirbaşlarından olan Fox yapımı X-Men karakterleri yıllar içinde genişleyerek yoluna devam etti. İlk filmde Wolverine rolü için Hugh Jackman, Profesör X rolü için ise Patrick Stewart seçildi. O filmden yaklaşık 17 yıl sonra ikili aynı rolleri bu defa Logan filminde canlandırdı. İngiliz televizyon programı This Morning’de, “Bir Marvel Karakterini En Uzun Süre Canlandırma Kariyeri” ödülü Hugh Jackman’a takdim edildi. Hugh Jackman ve Patrick Stewart ikilisi, 16 yıl 228 gün boyunca X-Men karakterlerini canlandırdı.



