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Hugo Rodallega Denizli’ye geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.06.2019 11:54 | Son Güncelleme

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı Denizli'ye getirdi. Yıldız futbolcu ile masaya oturan yönetim, anlaşma zemini arıyor.

Hugo Rodallega Denizli’ye geldi

Denizlispor dış transferde önemli bir adıma hazırlanıyor. Son olarak Trabzonspor forması giyen Hugo Rodallega'nın dün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inerek özel bir araçla Denizli'ye geldiği öğrenildi. Kolombiyalı golcü ile masaya oturan yönetim, anlaşma zemini arıyor. Rodallega'ya yıllık 1.1 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme teklif edildiği de konuşuluyor. Ayrıca Denizlispor’un bugün 2 futbolcuya da imza attırması bekleniyor.

33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 422 maça çıktı. Bu müsabakalarda 135 gol, 43 asist kaydeden başarılı oyuncu, geride kalan sezonda Trabzonspor’da ise 16 gol, 3 asistle oynadı.
Rodallega, CBJ Cali, Quindio, Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisarspor ve Trabzonspor’da forma giydi.

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Hugo Rodallega Trabzonspor Spor Toto Süper Lig denizli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çok klas oyuncu
ben fb nın yerınde olsam alırım bu adamı ucuzda zaten iyide oyuncu
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