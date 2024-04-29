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Hükûmet nasıl yazılır? Hükûmet mi hükümet mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
27.04.2024 16:48
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Kişiler gündelik yaşamda sürekli kullandıkları sözcüklerin yazılışında kafa karışıklığı yaşayabilirler. Sözcüklerin doğru yazılışları ve Türkçe dil bilgisi konusunda birincil kaynak Türk Dil Kurumudur. Türkçe yazım kurallarına kolayca erişilebilmesi için TDK, yazım kılavuzlarını internet sitesinde yayımlamıştır. Böylelikle her vatandaş kelimelerin anlamlarını ve doğru yazım biçimlerini kolaylıkla öğrenebilir. Peki, hükûmet nasıl yazılır?

Türkçede yer alan binlerce sözcük göz önüne alındığında, Türkçe ifade şekli en zengin dillerin başında gelmektedir. Sözcük ve dil kurallarının çok fazla olmasından kaynaklı pek çok sözcüğün yazım şeklinde yanlışlar yapılır. Günlük hayatın pek çok alanında hükûmet sözcüğü ile karşılaşılır. Hükûmet, yazı ve telaffuzu birbirinden farklı olduğundan sıklıkla hatalı olarak yazılmaktadır. Bu tür kelimeler ağız farklılıkları sebebiyle hatalı bir şekilde ifade edilebilmektedir. Özellikle dilimize yabancı dillerden geçen yabancı kökenli sözcüklerin hatalı ifade edilmesi son derece olağandır. Ancak, hükûmet gibi yazımında tereddüt yaşanan ve doğru yazım şekli sorgulanan sözcüklerin doğru ifadelerine TDK kılavuzlarından kolaylıkla ulaşılabilir.

Hükûmet nasıl yazılır?

İçerisinde yer aldığımız internet ve iletişim çağının en büyük problemlerinden bir tanesi yazım yanlışlarıdır. Bu konuda doğru bilinen, ancak hatalı olan pek çok ifade şekli mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de ‘hükûmet’ sözcüğüdür. Hükûmet yazımı konusunda yaşanan kafa karışıklığı, sözcüğün hükûmet mi hükümet mi şeklinde yazılması gerektiğidir. Hükûmet sözcüğü dilimize Arapçadan geçen sözcüklerden biridir.

Kelime anlamı olarak; “devlet yönetimi, bakanlar kurulu, bir ülkenin yönetim kuruluşları” anlamlarında kullanılır. Hükûmet sözcüğünün ‘hükümet’ şeklindeki ifadesi yazım hatası olarak değerlendirilir. Buna göre ‘hükûmet’ sözcüğünün doğru yazılışı ‘hükûmet’ biçiminde olmalıdır.

Hükûmet doğru yazılışı

Türkçe, bulunduğu coğrafyadaki diğer kültürlerle yaşadığı etkileşimler sonucunda pek çok yeni kelimeyi bünyesine katmıştır. Bu kelimeler zamanla Türkçeleşerek sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Yabancı kökenli kelimelerin genellikle yazı ve konuşma dilinde hatalı olarak ifade edildiği görülür. Hükûmet sözcüğü de yazımında çok fazla hata yapılan sözcükler arasında yer alır.

Günümüzde sözcüklerin yanlış yazılması, sosyal medya aracılığı ile yaygın hâle gelerek, doğru kabul edilmesine yol açabilir. Bu sebeple ortaya çıkan bilgi kirliliğini önleyebilmek için Türkçenin doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Hükûmet sözcüğünün yazı dilindeki doğru kullanımı ‘hükûmet’ şeklinde olmalıdır. Hükûmet TDK'ya göre doğru ve yanlış kullanım biçimleri aşağıdaki gibidir:

  • Hükûmet (Doğru kullanım)
  • Hükümet (Yanlış kullanım)
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