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Hukuk eş anlamlısı nedir? Hukuk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede /h/ sesi, ses taklidi dışında bulunmaz. Dilimizde /h/ ile başlayan Türkçe kökenli kelimeler, Türkçenin eski dönemlerinde /k/ ile yazılmaktaydı. Türkçede /h/ ile yazılan kelimeler, Eski Türkçe döneminden Batı Türkçesine geçerken /k/ > /h/ değişimi yaşamıştır. /h/ ile başlayan diğer kelimeler de başka dillerden ödünçleme yoluyla dilimize geçmiş kelimelerdir. Hukuk kelimesi de eski dönemlerde dilimize ödünçleme yoluyla girmiş bir kelimedir. Peki, hukuk kelimesinin eş anlamı nedir?

Hukuk eş anlamlısı nedir? Hukuk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hukuk kelimesi dilimize, Eski Anadolu Türkçesi döneminde geçmiştir. Eski Anadolu Türkçesi dönemi, Batı Türkçesinin ilk dönemi olarak geçer. Bu dönemde dilimize Arapça ve Farsçadan geçen kelimeler olmuştur. Hukuk kelimesi de dilimize bu dönemde Arapçadan geçmiştir. Arapçada "haklar" anlamına gelen "ḥuḳūḳ" kelimesinden alıntıdır. 20. yüzyıl öncesine kadar hukuk kelimesi, hak kelimesinin çoğulu olarak kullanılmıştır.

Birden fazla anlamı olan hukuk sözcüğü TDK’ye göre topluma çeki düzen veren ve devletin yaptırım kuvvetini ortaya çıkaran yasalar bütünüdür. Oluşturulan yasaları konu alan bilim koludur. Haklar, dostluk gibi farklı anlamlar taşımaktadır.

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Hukuk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hukuk sözcüğü dilimize farklı bir dilden etkileşimle geçen ve dilimizde aktif kullandığımız bir kelimedir. Türkçede geniş bir kullanım alanı ve birden çok anlamı bulunmaktadır. Farklı anlamlara sahip olduğu için eş anlamlı kelimeleri seçerken dikkat etmemiz gerekir. Kelimeleri mutlaka cümlenin bağlamına ve anlamına göre seçmeliyiz. Hukukun eş anlamlısı olan sözcük tüze kelimesidir.

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Hukukun eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Hak ve tasa kelimeleri hukuk kelimesinin eş anlamı olarak bilinse de aslında aynı anlama gelmezler. Bu nedenle eş anlamlı kelimeler değildir. Hukuk eş anlamlısı olan sözcük ile oluşturabileceğimiz örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Herkesin kendi hakkını savunabilmesi gerekir.
  • Kimseye saygı göstermiyordu, tüzeyi tanımıyordu.
  • Tüze benim için her şeyden üstündür.
  • Tüzeye aykırı davranan herkes cezasını çeker.
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